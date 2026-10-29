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Giriş Tarihi: 29.10.2026 18:05 Son Güncelleme: 29.10.2026 18:22

Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması açıklandı. Türkiye'den 124 üniversitenin yer aldığı listede 4 üniversite ilk 500'e, 13 üniversite ise ilk 1000'e girmeyi başardı. Türkiye, sıralamada temsil edilen üniversite sayısıyla dünya genelinde üçüncü sırada yer aldı. Koç Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye'nin en üst sıradaki üniversiteleri oldu. İşte dünya sıralamasında yer alan 124 Türk üniversitesi ve sıralama bantları.

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Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri
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Türkiye'den 124 üniversite, dünyanın dört bir yanındaki yükseköğretim kurumlarıyla aynı listede değerlendirildi. Times Higher Education'ın 2027 Dünya Üniversite Sıralaması, Türk üniversitelerinin küresel ölçekteki konumunu ortaya koydu. Koç Üniversitesi ve ODTÜ üst sıralardaki yerleriyle öne çıkarken diğer kurumların sıralama bantları da belli oldu.

Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

TÜRKİYE'DEN HANGİ ÜNİVERSİTELER İLK 500'E GİRDİ?

THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'den dört üniversite ilk 500 arasında yer aldı. Koç Üniversitesi ile ODTÜ, 326-350 bandında bulunarak Türkiye'nin en üst sıradaki üniversiteleri oldu.

Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

İlk 500'e giren üniversiteler şöyle:

1. Koç Üniversitesi: 326-350

2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 326-350

3. Sabancı Üniversitesi: 376-400

4. Boğaziçi Üniversitesi: 401-450

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Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ise 651-700 bandında yer aldı. Böylece Türkiye'den toplam 13 üniversite ilk 1000 içerisinde kendine yer buldu.

Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

DÜNYANIN İLK 1000'İNE GİREN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

İlk 500'de bulunan dört üniversitenin yanı sıra Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi de 801-1000 bandında yer aldı.

Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

THE 2027 DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI: TÜRKİYE'DEN 124 ÜNİVERSİTE

Times Higher Education'ın yayımladığı Türkiye üniversiteleri tablosunda kurumlar, dünya sıralamasındaki bantlarına göre şöyle sıralanıyor. Aynı bantta bulunan üniversiteler arasında kesin bir sıra farkı bulunmuyor.

Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

326-450 BANDI

  1. Koç Üniversitesi — 326-350

  2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) — 326-350

  3. Sabancı Üniversitesi — 376-400

  4. Boğaziçi Üniversitesi — 401-450

Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

651-700 BANDI

  1. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

  2. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

801-1000 BANDI

  1. Abdullah Gül Üniversitesi

  2. Atatürk Üniversitesi

  3. Hacettepe Üniversitesi

  4. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

  5. İstinye Üniversitesi

  6. Özyeğin Üniversitesi

  7. Yıldız Teknik Üniversitesi

Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

1001-1200 BANDI

  1. Anadolu Üniversitesi

  2. Bahçeşehir Üniversitesi

  3. Biruni Üniversitesi

  4. Çankaya Üniversitesi

  5. Erciyes Üniversitesi

  6. Gebze Teknik Üniversitesi

  7. İstanbul Medipol Üniversitesi

  8. İstanbul Üniversitesi

  9. Süleyman Demirel Üniversitesi

Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

1201-1400 BANDI

  1. Akdeniz Üniversitesi

  2. Ankara Üniversitesi

  3. Bartın Üniversitesi

  4. Bingöl Üniversitesi

  5. Fırat Üniversitesi

  6. Gazi Üniversitesi

  7. Hasan Kalyoncu Üniversitesi

  8. İnönü Üniversitesi

  9. İstanbul Gelişim Üniversitesi

  10. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

  11. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

  12. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

  13. Sakarya Üniversitesi

  14. Selçuk Üniversitesi

Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

1401-1600 BANDI

  1. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

  2. Dokuz Eylül Üniversitesi

  3. Düzce Üniversitesi

  4. Ege Üniversitesi

  5. Karadeniz Teknik Üniversitesi

  6. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

  7. Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  8. Yaşar Üniversitesi

  9. Yeditepe Üniversitesi

Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

1601-1800 BANDI

  1. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

  2. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

  3. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

  4. Çukurova Üniversitesi

  5. Erzurum Teknik Üniversitesi

  6. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

  7. Gaziantep Üniversitesi

  8. İstanbul Aydın Üniversitesi

  9. İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  10. İzmir Ekonomi Üniversitesi

  11. Karabük Üniversitesi

  12. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

  13. Kastamonu Üniversitesi

  14. Mardin Artuklu Üniversitesi

  15. Marmara Üniversitesi

  16. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  17. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

  18. Tarsus Üniversitesi

  19. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

1801-2000 BANDI

  1. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

  2. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

  3. Altınbaş Üniversitesi

  4. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  5. Artvin Çoruh Üniversitesi

  6. Atılım Üniversitesi

  7. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

  8. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

  9. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  10. Bursa Uludağ Üniversitesi

  11. Gümüşhane Üniversitesi

  12. Harran Üniversitesi

  13. İstanbul Bilgi Üniversitesi

  14. İstanbul Okan Üniversitesi

  15. Kocaeli Üniversitesi

  16. Konya Teknik Üniversitesi

  17. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

  18. Malatya Turgut Özal Üniversitesi

  19. Mersin Üniversitesi

  20. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

  21. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  22. Sinop Üniversitesi

  23. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

  24. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  25. Yozgat Bozok Üniversitesi

  26. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

2001 VE ÜZERİ BANDI

  1. Adıyaman Üniversitesi

  2. Afyon Kocatepe Üniversitesi

  3. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  4. Aksaray Üniversitesi

  5. Amasya Üniversitesi

  6. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

  7. İzmir Bakırçay Üniversitesi

  8. Balıkesir Üniversitesi

  9. Başkent Üniversitesi

  10. Bayburt Üniversitesi

  11. Beykent Üniversitesi

  12. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

  13. Bursa Teknik Üniversitesi

  14. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  15. Çankırı Karatekin Üniversitesi

  16. Dicle Üniversitesi

  17. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

  18. Eskişehir Teknik Üniversitesi

  19. Giresun Üniversitesi

  20. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

  21. Hitit Üniversitesi

  22. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

  23. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

  24. Kırıkkale Üniversitesi

  25. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

  26. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  27. Manisa Celal Bayar Üniversitesi

  28. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

  29. Ordu Üniversitesi

  30. Pamukkale Üniversitesi

  31. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

  32. Uşak Üniversitesi

  33. Üsküdar Üniversitesi

  34. Yalova Üniversitesi

Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

Dünyanın en iyi üniversitesi hangisi oldu?

THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nın ilk sırasında İngiltere'den Oxford Üniversitesi yer aldı. Oxford, üst üste 11'inci kez dünyanın en iyi üniversitesi unvanını korudu.

ABD'den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ikinci sırada bulunurken Princeton Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi üçüncülüğü paylaştı. Cambridge Üniversitesi beşinci, Harvard Üniversitesi ise altıncı sırada yer aldı.

Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

ÜNİVERSİTELER HANGİ KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLİYOR?

Times Higher Education, üniversiteleri 17 performans göstergesi üzerinden değerlendiriyor. Bu göstergeler beş ana başlık altında toplanıyor:

  • Eğitim ve öğretim ortamı

  • Araştırma ortamı

  • Araştırma kalitesi ve bilimsel etki

  • Uluslararası görünüm

  • Sanayi işbirliği, gelir ve patentler

Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

Değerlendirmede üniversitelerin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel üretimi, araştırmalarının etkisi, uluslararası işbirlikleri ve sanayiyle ilişkileri de dikkate alınıyor.

Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

Türkiye'nin 124 üniversiteyle listede yer alması, ülkenin uluslararası sıralamadaki temsilini artırırken ilk 500'e giren üniversite sayısı dört, ilk 1000'e giren üniversite sayısı ise 13 oldu.

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Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri
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