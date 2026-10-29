Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

Türkiye'den 124 üniversite, dünyanın dört bir yanındaki yükseköğretim kurumlarıyla aynı listede değerlendirildi. Times Higher Education'ın 2027 Dünya Üniversite Sıralaması, Türk üniversitelerinin küresel ölçekteki konumunu ortaya koydu. Koç Üniversitesi ve ODTÜ üst sıralardaki yerleriyle öne çıkarken diğer kurumların sıralama bantları da belli oldu.