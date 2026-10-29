Türkiye’den 124 üniversite dünyanın en iyileri arasında! İşte sıralamadaki yerleri

Türkiye'den 124 üniversite, dünyanın dört bir yanındaki yükseköğretim kurumlarıyla aynı listede değerlendirildi. Times Higher Education'ın 2027 Dünya Üniversite Sıralaması, Türk üniversitelerinin küresel ölçekteki konumunu ortaya koydu. Koç Üniversitesi ve ODTÜ üst sıralardaki yerleriyle öne çıkarken diğer kurumların sıralama bantları da belli oldu.
THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'den dört üniversite ilk 500 arasında yer aldı. Koç Üniversitesi ile ODTÜ, 326-350 bandında bulunarak Türkiye'nin en üst sıradaki üniversiteleri oldu.
Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ise 651-700 bandında yer aldı. Böylece Türkiye'den toplam 13 üniversite ilk 1000 içerisinde kendine yer buldu.
İlk 500'de bulunan dört üniversitenin yanı sıra Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi de 801-1000 bandında yer aldı.
Times Higher Education'ın yayımladığı Türkiye üniversiteleri tablosunda kurumlar, dünya sıralamasındaki bantlarına göre şöyle sıralanıyor. Aynı bantta bulunan üniversiteler arasında kesin bir sıra farkı bulunmuyor.
Koç Üniversitesi — 326-350
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) — 326-350
Sabancı Üniversitesi — 376-400
Boğaziçi Üniversitesi — 401-450
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Abdullah Gül Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
İstinye Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Biruni Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Tarsus Üniversitesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Altınbaş Üniversitesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yozgat Bozok Üniversitesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nın ilk sırasında İngiltere'den Oxford Üniversitesi yer aldı. Oxford, üst üste 11'inci kez dünyanın en iyi üniversitesi unvanını korudu.
ABD'den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ikinci sırada bulunurken Princeton Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi üçüncülüğü paylaştı. Cambridge Üniversitesi beşinci, Harvard Üniversitesi ise altıncı sırada yer aldı.
Times Higher Education, üniversiteleri 17 performans göstergesi üzerinden değerlendiriyor. Bu göstergeler beş ana başlık altında toplanıyor:
Eğitim ve öğretim ortamı
Araştırma ortamı
Araştırma kalitesi ve bilimsel etki
Uluslararası görünüm
Sanayi işbirliği, gelir ve patentler
Değerlendirmede üniversitelerin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel üretimi, araştırmalarının etkisi, uluslararası işbirlikleri ve sanayiyle ilişkileri de dikkate alınıyor.