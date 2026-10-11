Türkiye’nin az bilinen 10 antik kenti! Listenin sonundaki yapı büyülüyor

Türkiye'nin dört bir yanına yayılan antik kentler, yalnızca geçmiş uygarlıkların yaşamını değil, dönemin mimari anlayışını, ticaretini ve günlük hayatını da gözler önüne seriyor. Bazıları büyük turizm rotalarının dışında kaldığı için daha az tanınırken, bazıları ise etkileyici kalıntılarına rağmen hak ettiği ilgiyi henüz göremiyor.
Bu listede, farklı bölgelerde bulunan ve kendine özgü tarihi yapılarıyla öne çıkan 10 antik kenti bir araya getirdik. Sıralama, resmî bir ziyaretçi ya da önem derecesi sıralaması değil; keşif odaklı bir gezi seçkisi olarak hazırlandı.
Muğla'nın Milas ilçesi yakınlarında bulunan Euromos, özellikle görkemli Zeus Tapınağı ile öne çıkıyor. Antik dönemde bölgenin önemli yerleşimlerinden biri olan kentte, tapınağın ayakta kalan sütunları geçmişin mimari anlayışını gözler önüne seriyor. Kalabalık turizm rotalarından uzakta tarih keşfetmek isteyenler için dikkat çekici bir durak.
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yer alan Alinda, Karia uygarlığının önemli kentleri arasında bulunuyor. Tarihinde öne çıkan isimlerden biri, Halikarnassos'tan ayrıldıktan sonra buraya yerleşen Kraliçe Ada. Kentin surları, kuleleri ve su kemerlerinden günümüze ulaşan kalıntılar, bölgenin savunma ve yerleşim düzenine ilişkin ipuçları veriyor.
Aydın'ın Çine ilçesindeki Alabanda, adının kökenine ilişkin anlatılarla da merak uyandırıyor. Karia dilindeki "ala" ve "banda" sözcüklerinin at ve yarışla ilişkilendirildiği aktarılıyor. İki tepenin yamaçlarına yayılan kent, antik çağda bölgenin önemli merkezlerinden biriydi. Kalıntıları arasında tiyatro ve farklı kamu yapılarının izleri bulunuyor.
Labraunda, sıradan bir yerleşimden çok, antik Karia halkı için önemli bir kutsal alan olmasıyla dikkat çekiyor. Zeus Labraundos kültüyle bağlantılı bu alanda tapınak, tören yapıları ve kutsal geçitlerin kalıntıları bulunuyor. Kral Maussollos döneminde yapılan düzenlemeler, buranın dini ve siyasi açıdan taşıdığı önemi ortaya koyuyor.
Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos, üç tarafı derin ve dik vadilerle çevrili konumuyla diğer antik kentlerden ayrılıyor. Büyük İskender'in Anadolu seferlerinin ardından Makedonya'dan gelenler tarafından kurulduğu aktarılan yerleşimde tapınak, tiyatro, stadyum ve kaya mezarlarının kalıntıları görülebiliyor. Doğal araziyle bütünleşen konumu, burayı keşif listesine eklemek için güçlü bir neden.
Mersin'in Anamur ilçesinde, Akdeniz kıyısında bulunan Anemurium, antik dönemin önemli liman yerleşimlerinden biriydi. Deniz ticareti açısından stratejik konuma sahip olan kentte surlar, hamamlar, tiyatro ve odeon kalıntıları yer alıyor. Yukarı ve aşağı kent olarak iki bölüme ayrılan yerleşim, tarihi yapılarıyla kıyı manzarasını bir araya getiriyor.
Antalya'nın Finike ilçesi yakınlarındaki Arykanda, sarp bir kayalığın yamacına teraslar halinde kurulmuş olmasıyla öne çıkıyor. Tiyatro, odeon, stadyum, agora ve hamam gibi yapılar farklı seviyelere yerleştirilmiş durumda. Kentin kalıntıları arasında kayalara oyulmuş su kanalları da bulunuyor. Bu ayrıntı, antik dönemde suyun yerleşime ulaştırılması için geliştirilen çözümleri gözler önüne seriyor.
Antalya'nın Finike çevresinde bulunan Limyra, Likya tarihindeki siyasi rolüyle dikkat çekiyor. Likya Birliği'ni kurma hedefiyle bilinen Perikles'in kenti başkent olarak kullandığı aktarılıyor. Tiyatro, anıtsal mezarlar ve heroon olarak bilinen anıt mezar yapısı, Limyra'nın öne çıkan kalıntıları arasında yer alıyor. Kent, Likya uygarlığının izlerini daha sakin bir atmosferde görmek isteyenler için ilgi çekici bir seçenek.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra, geniş yerleşim alanı ve görkemli stadyumuyla dikkat çekiyor. Kentteki meclis binası ve müzik yapısının merkezinde bulunan Medusa mozaiği ise en ilgi çekici ayrıntılardan biri. Kırmızı, yeşil ve beyaz mermerlerle oluşturulan bu eser, antik dönemin sanatsal anlayışını yansıtan özel örnekler arasında gösteriliyor.
Listenin zirvesinde, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi yer alıyor. Kentin en dikkat çekici yapılarından biri, iyi korunmuş Zeus Tapınağı. Bunun yanı sıra tiyatro ile stadyumun bitişik bir kompleks olarak inşa edilmesi ve antik pazar yapısı Macellum'da fiyatları içeren yazıtların bulunması, Aizanoi'yi diğer yerleşimlerden ayırıyor. Antik çağın ekonomik yaşamına dair izler taşıyan kent, Türkiye'nin daha fazla tanınmayı hak eden tarihi hazinelerinden biri.