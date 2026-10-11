Türkiye’nin az bilinen 10 antik kenti! Listenin sonundaki yapı büyülüyor

1. AİZANOİ ANTİK KENTİ – KÜTAHYA

Listenin zirvesinde, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi yer alıyor. Kentin en dikkat çekici yapılarından biri, iyi korunmuş Zeus Tapınağı. Bunun yanı sıra tiyatro ile stadyumun bitişik bir kompleks olarak inşa edilmesi ve antik pazar yapısı Macellum'da fiyatları içeren yazıtların bulunması, Aizanoi'yi diğer yerleşimlerden ayırıyor. Antik çağın ekonomik yaşamına dair izler taşıyan kent, Türkiye'nin daha fazla tanınmayı hak eden tarihi hazinelerinden biri.