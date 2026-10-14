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Giriş Tarihi: 14.10.2026 19:48

Türkiye’nin denizaltı gücü belli oldu: Global Firepower 2026 listesini açıkladı! Türkiye devleri geride bıraktı

Küresel deniz gücünde dengeler yeniden şekillenirken, Global Firepower’ın 2026 yılı verileri denizaltı rekabetini yeniden gündeme taşıdı! Türkiye, İngiltere, Fransa ve Yunanistan gibi Avrupa ülkeleriyle aynı tabloda yer alarak denizlerin altındaki askeri kapasitesiyle öne çıktı. Peki, Türkiye dünya sıralamasında kaçıncı sırada? İşte Mavi Vatan’ın denizaltı gücünü ortaya koyan 2026 listesi!

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Türkiye’nin denizaltı gücü belli oldu: Global Firepower 2026 listesini açıkladı! Türkiye devleri geride bıraktı
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Küresel denizlerde askeri rekabet giderek kızışırken, Global Firepower'ın (GFP) 2026 yılı denizaltı envanteri verileri dikkatleri Türk donanmasına çevirdi. 14 denizaltıyla Türkiye, Avrupa'nın köklü deniz güçleriyle aynı tabloda yer alarak denizlerin altındaki stratejik varlığını bir kez daha gösterdi.

İŞTE DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER

20. İsrail - 6 adet

19. Almanya - 6 adet

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18. Brezilya - 6

17. Avustralya - 6

16. Cezayir - 6

15. Pakistan - 8

14. İtalya - 8

13. Mısır - 8

12. Yunanistan - 9

11. Fransa - 9

10. Birleşik Krallık - 10

9. TÜRKİYE - 14

8. Hindistan - 18

7. Güney Kore - 22

6. Japonya - 23

5. Kuzey Kore - 24

4. İran 25

3. Çin 61

2. ABD - 66

1. Rusya 66

#TÜRKİYE

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Türkiye’nin denizaltı gücü belli oldu: Global Firepower 2026 listesini açıkladı! Türkiye devleri geride bıraktı
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