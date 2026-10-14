Türkiye’nin denizaltı gücü belli oldu: Global Firepower 2026 listesini açıkladı! Türkiye devleri geride bıraktı

Küresel denizlerde askeri rekabet giderek kızışırken, Global Firepower'ın (GFP) 2026 yılı denizaltı envanteri verileri dikkatleri Türk donanmasına çevirdi. 14 denizaltıyla Türkiye, Avrupa'nın köklü deniz güçleriyle aynı tabloda yer alarak denizlerin altındaki stratejik varlığını bir kez daha gösterdi.