Türkiye’nin en büyük şantiyesi İndere’de mutlu yuvaların temeli atılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Emlak Konut GYO aracılığıyla Adıyaman İndere'de yürüttüğü inşaat faaliyetleri yüz güldürmeye devam ediyor. Devletin İndere'ye yeni bir Adıyaman kurduğunu belirten hak sahibi Bayram Kahraman; "O kayalarda, o dağda ev mi olur diye dalga geçiyorlardı. Devlet buraya ikinci bir Adıyaman Kurdu. Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meyden" dedi.

Ayşe ve Bayram Kahraman çifti Kahramanmaraş depremlerinde 5 çocuklarını kaybetti. Enkazdan 2 torunlarıyla birlikte çıkarılan çift, devletin desteğiyle yeniden hayata tutundu. Adıyaman İndere'de kurulan Türkiye'nin en büyük şantiyesinde onlar için de yeni bir yuvanın temeli atıldı.

DALGA GEÇİYORLARDI, DEVLET BİR ADIYAMAN DAHA İNŞA ETTİ

Bayram Kahraman, İndere'deki çalışmalar için "Dalga geçiyorlardı, 'o kayalarda, dağda ev mi olur?' diyorlardı. Buyurun; hani kaya nerede?" dedi. 2 torunu ve eşiyle yeniden ayağa kalkmaya çalıştıklarını anlatan Kahraman, "Herkes elini taşın altına koydu. Onlar benim çocuklarımı sevindirdi. Allah da onları sevindirsin, ciğer acısı göstermesin" diye konuştu.

"BUNDAN İYİSİNİ KİM YAPIYORSA HADRİ MEYDAN"

Bayram Kahraman, devletin tüm imkanlarını depremzedelerin güvenli ve sağlam konutlara kavuşması için seferber ettiğine dikkat çekerek; "Ben devletime güveniyorum. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Bundan iyisi can sağlığı. Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan. Buyursun yapsınlar. Kimse yapamaz bunu. 2 senenin içinde 11 il demek ne demek? Bir yeni Adıyaman buraya yapıldı. Bir yeni Adıyaman, Malatya'ya yapıldı. Bir yeni Adıyaman, Kahramanmaraş'a yapıldı. Bir yeni Adıyaman, Hatay'a yapıldı. Hangi babayiğidin karıdır bunları yapmak?" dedi. Ayşe Kahraman ise İndere'deki inşa çalışmalarının büyük bir gayretle sürdüğünü ifade ederek, "Buralar önce dağdı. Kimse inanmadı ki bu evlerin olacağına. Şimdi maşallah bir Adıyaman da buraya kurulmuş. İçleri saray gibi güzel, tertemiz. Buraya gelenler bir daha geliyor, 'çok güzel evler' diyorlar. Allah emeği geçenlerden bin kere razı olsun" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ İNDERE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut GYO, Adıyaman İndere'de 5 milyon metrekare alan üzerine 16 bin 467'si konut, 363'ü iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 830 ev ve iş yerinden büyük bölümünü tamamladı. 9 bin 532 bağımsız bölüm teslim edildi. 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak İndere'de, 9 bin 500 mühendis, mimar ve işçi çalışıyor.