Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! 29 yerleşim yeri Cittaslow listesinde!

Hızlı yaşam temposundan uzaklaşmak ve farklı bir yaşam kültürünü keşfetmek isteyenler için Türkiye'deki Cittaslow yerleşimleri öne çıkan adresler arasında bulunuyor. Yerel kimliğin korunması, çevreye duyarlılık ve yaşam kalitesinin artırılması gibi ilkeleri benimseyen bu yerleşimler, Türkiye'nin sakin şehir rotasını oluşturuyor. İşte Cittaslow ağına dahil olan ve kendine özgü özellikleriyle dikkat çeken 29 yerleşim yeri.