Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var
Giriş Tarihi: 11.10.2026 10:19 Son Güncelleme: 11.10.2026 10:23

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

Büyükşehirlerin yoğun trafiği, kalabalığı ve bitmeyen koşuşturması birçok kişiyi daha sakin bir yaşamın hayalini kurmaya yöneltiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan bazı ilçeler ise şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Türkiye'nin huzur haritası olarak gündeme gelen 29 ilçelik liste, sakin yaşam arayanlar için merak uyandırıyor.

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Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var
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Günlük hayatın temposundan uzaklaşmak, doğayla iç içe yaşamak ve daha dingin bir ortamda zaman geçirmek isteyenler için Türkiye'nin dört bir yanında farklı seçenekler bulunuyor. Türkiye'nin 29 ilçesini bir araya getiren huzur haritası, sakinlik arayanların ilgisini çekerken yaşamak ya da seyahat etmek için alternatif rotaları da gündeme taşıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

AKYAKA (MUĞLA)

Gökova Körfezi'nin kıyısında bulunan Akyaka, çam ormanları, Kadın Azmağı ve kendine özgü mimarisiyle öne çıkıyor. Cittaslow Türkiye, Akyaka'yı doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle dikkat çeken bir yaşam alanı olarak tanımlıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

ARAPGİR – MALATYA

Tarihi çok eski dönemlere uzanan Arapgir; vadileri, tarihi yapıları, geleneksel ürünleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Köhnü üzümü ve mor reyhan gibi yöresel ürünleri de ilçenin öne çıkan değerleri arasında bulunuyor.

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Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

EĞİRDİR – ISPARTA

Eğirdir Gölü çevresinde kurulu olan ilçe; gölü, doğal alanları, tarihi geçmişi ve elmasıyla tanınıyor. Cittaslow ağı içerisinde doğa ve tarih meraklıları için dikkat çeken rotalardan biri olarak yer alıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

YALVAÇ – ISPARTA

Tarihi binlerce yıl öncesine uzanan Yalvaç, farklı medeniyetlerden kalan izleriyle öne çıkıyor. İlçe, kültürel mirası ve geleneksel yaşamıyla Cittaslow ağındaki yerleşimler arasında bulunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

DADAY – KASTAMONU

Kastamonu'nun doğal dokusuyla öne çıkan Daday, tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında olduğu sakin yerleşimlerden biri. İlçede geleneksel kırsal yaşamın izleri günümüzde de görülüyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

FİNİKE – ANTALYA

Akdeniz kıyısındaki Finike, tarihi Likya geçmişi, narenciye üretimi, sahilleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Tarım, ekolojik turizm ve balıkçılık ilçenin önemli ekonomik alanları arasında bulunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

GERZE – SİNOP

Karadeniz'in sakin kıyı ilçelerinden Gerze; koyları, yeşil doğası, yöresel yemekleri ve el sanatlarıyla dikkat çekiyor. Cittaslow unvanını 2017'de alan ilçe, sakin balıkçı kasabası atmosferiyle öne çıkıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)

Türkiye'nin en batı noktasındaki Gökçeada, doğal yaşamı, organik tarımı, tarihi dokusu ve ada kültürüyle öne çıkıyor. Cittaslow Türkiye'ye göre Gökçeada, 2011'de aldığı unvanla dünyanın ilk ve tek "sakin adası" olarak tanımlanıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

FOÇA – İZMİR

Tarihi Phokaia'ya uzanan geçmişiyle Foça; taş evleri, koyları, balıkçılığı ve yerel gastronomisiyle dikkat çekiyor. Akdeniz fokunun yaşam alanlarından biri olması da ilçenin doğal değerlerini artırıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

GÖYNÜK – BOLU

Osmanlı döneminden kalan mimari dokusuyla öne çıkan Göynük, tarihi evleri, gölleri ve doğal güzellikleriyle sakin şehir anlayışının dikkat çeken örneklerinden. İlçede yaklaşık 700 yıllık tarihi yapılar da bulunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

GÜDÜL – ANKARA

Başkent Ankara'ya yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Güdül; İnönü Mağaraları, Sorgun Göleti ve Kirmir Vadisi gibi doğal ve tarihi noktalarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

HALFETİ – ŞANLIURFA

Birecik Barajı'nın ardından önemli bir bölümü sular altında kalan Halfeti, bugün Fırat Nehri üzerindeki tekne turları ve su altında kalan tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor. İlçe aynı zamanda doğal güzellikleri ve yöresel mutfağıyla da öne çıkıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

SAFRANBOLU – KARABÜK

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi dokusuyla Türkiye'nin en tanınan kültür rotalarından biri olan Safranbolu, geleneksel evleri, dar sokakları, kanyonları ve yöresel lezzetleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

İBRADI – ANTALYA

Toroslar'ın içerisinde yer alan İbradı; Altınbeşik Mağarası, Eynif Ovası, yaylaları ve geleneksel düğmeli evleriyle öne çıkıyor. İlçede endemik bitki türleri de bulunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

İZNİK – BURSA

İznik Gölü kıyısında bulunan ilçe, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan tarihi mirasıyla dikkat çekiyor. İznik çinileri ve doğal güzellikleri de ilçenin önemli değerleri arasında.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

KEMALİYE – ERZİNCAN

Eski adı Eğin olan Kemaliye, geleneksel mimarisi ve tarihi dokusuyla öne çıkıyor. Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan ilçe, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

KÖYCEĞİZ – MUĞLA

Köyceğiz Gölü çevresinde kurulan ilçe; gölü, sığla ormanları, narenciye bahçeleri ve doğal güzellikleriyle sakin bir tatil arayanların ilgisini çekiyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

MUDURNU – BOLU

Tarihi geçmişi çok eski dönemlere uzanan Mudurnu, geleneksel kent dokusunu koruyan Bolu ilçelerinden biri. Ahşap ve tarihi yapıları, ilçenin sakin atmosferini tamamlıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

PERŞEMBE – ORDU

Karadeniz kıyısındaki Perşembe, Yason Burnu, koyları ve yoğun yeşil dokusuyla dikkat çekiyor. İlçenin sahil kesiminde doğal güzelliğini koruyan koy ve plajlar bulunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

SEFERİHİSAR – İZMİR

Türkiye'nin Cittaslow hareketindeki öncü ilçesi Seferihisar, 2009 yılında Türkiye'nin ilk Cittaslow'u oldu. Sığacık Kalesi, Teos Antik Kenti, mandalina bahçeleri ve yerel pazarlarıyla sakin yaşam anlayışının en bilinen örneklerinden.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

ŞARKÖY – TEKİRDAĞ

Marmara Denizi kıyısındaki Şarköy; plajları, bağları, zeytinlikleri, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. İlçe aynı zamanda yürüyüş, bisiklet ve su sporları gibi farklı aktiviteler için de alternatifler sunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

ŞAVŞAT – ARTVİN

Artvin'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Şavşat'ı; ormanları, gölleri, geleneksel mimarisi ve sessiz atmosferiyle Cittaslow ağındaki en dikkat çekici doğa rotalarından biri.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

UZUNDERE – ERZURUM

Tortum Şelalesi ve Tortum Gölü ile öne çıkan Uzundere, Kafkasya Ekolojik Bölgesi'nin batı ucunda bulunuyor. İlçe, çok sayıda endemik bitki ve yaban hayatı türüne ev sahipliği yapıyor

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

VİZE – KIRKLARELİ

İstanbul'a yakınlığıyla dikkat çeken Vize, tarihi yapıları, antik tiyatrosu, mağara manastırları ve doğal güzellikleriyle Trakya'nın sakin rotalarından biri.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

YENİPAZAR – AYDIN

Büyük Menderes Havzası'nda yer alan Yenipazar, Madran Baba Dağı'nın eteklerindeki konumu ve tarihi geçmişiyle Cittaslow ağı içinde bulunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

ÇAMELİ – DENİZLİ

1.300 metreyi aşan rakımı, serin havası ve zengin bitki örtüsüyle Çameli özellikle yaz aylarında doğayla iç içe bir rota arayanların dikkatini çekiyor. Yürüyüş, kampçılık, bisiklet ve yamaç paraşütü gibi aktiviteler de ilçenin öne çıkan özellikleri arasında.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

DEMRE – ANTALYA

Likya uygarlığının önemli merkezlerinden Demre; Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, sahilleri ve doğal yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Cittaslow felsefesini Akdeniz'in doğal ve kültürel dokusuyla birleştiren ilçeler arasında yer alıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

AHLAT – BİTLİS

Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat, Selçuklu mezarlığı, tarihi mirası ve göl manzarasıyla öne çıkıyor. Doğa ve tarih meraklıları için sakin bir rota niteliği taşıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

ORTAHİSAR – NEVŞEHİR

Kapadokya'nın önemli yerleşimlerinden Ortahisar, peri bacaları, vadileri, kaya oyma yapıları ve tarihi taş evleriyle dikkat çekiyor. 2026'da 84,74 puanla Cittaslow ağına katılarak Türkiye'nin 31. üyesi oldu.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var
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