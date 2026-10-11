Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

Günlük hayatın temposundan uzaklaşmak, doğayla iç içe yaşamak ve daha dingin bir ortamda zaman geçirmek isteyenler için Türkiye'nin dört bir yanında farklı seçenekler bulunuyor. Türkiye'nin 29 ilçesini bir araya getiren huzur haritası, sakinlik arayanların ilgisini çekerken yaşamak ya da seyahat etmek için alternatif rotaları da gündeme taşıyor.
AKYAKA (MUĞLA)
Gökova Körfezi'nin kıyısında bulunan Akyaka, çam ormanları, Kadın Azmağı ve kendine özgü mimarisiyle öne çıkıyor. Cittaslow Türkiye, Akyaka'yı doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle dikkat çeken bir yaşam alanı olarak tanımlıyor.
EĞİRDİR – ISPARTA
Eğirdir Gölü çevresinde kurulu olan ilçe; gölü, doğal alanları, tarihi geçmişi ve elmasıyla tanınıyor. Cittaslow ağı içerisinde doğa ve tarih meraklıları için dikkat çeken rotalardan biri olarak yer alıyor.
YALVAÇ – ISPARTA
Tarihi binlerce yıl öncesine uzanan Yalvaç, farklı medeniyetlerden kalan izleriyle öne çıkıyor. İlçe, kültürel mirası ve geleneksel yaşamıyla Cittaslow ağındaki yerleşimler arasında bulunuyor.
DADAY – KASTAMONU
Kastamonu'nun doğal dokusuyla öne çıkan Daday, tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında olduğu sakin yerleşimlerden biri. İlçede geleneksel kırsal yaşamın izleri günümüzde de görülüyor.
FİNİKE – ANTALYA
Akdeniz kıyısındaki Finike, tarihi Likya geçmişi, narenciye üretimi, sahilleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Tarım, ekolojik turizm ve balıkçılık ilçenin önemli ekonomik alanları arasında bulunuyor.
GERZE – SİNOP
Karadeniz'in sakin kıyı ilçelerinden Gerze; koyları, yeşil doğası, yöresel yemekleri ve el sanatlarıyla dikkat çekiyor. Cittaslow unvanını 2017'de alan ilçe, sakin balıkçı kasabası atmosferiyle öne çıkıyor.
GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
Türkiye'nin en batı noktasındaki Gökçeada, doğal yaşamı, organik tarımı, tarihi dokusu ve ada kültürüyle öne çıkıyor. Cittaslow Türkiye'ye göre Gökçeada, 2011'de aldığı unvanla dünyanın ilk ve tek "sakin adası" olarak tanımlanıyor.
FOÇA – İZMİR
Tarihi Phokaia'ya uzanan geçmişiyle Foça; taş evleri, koyları, balıkçılığı ve yerel gastronomisiyle dikkat çekiyor. Akdeniz fokunun yaşam alanlarından biri olması da ilçenin doğal değerlerini artırıyor.
GÖYNÜK – BOLU
Osmanlı döneminden kalan mimari dokusuyla öne çıkan Göynük, tarihi evleri, gölleri ve doğal güzellikleriyle sakin şehir anlayışının dikkat çeken örneklerinden. İlçede yaklaşık 700 yıllık tarihi yapılar da bulunuyor.
GÜDÜL – ANKARA
Başkent Ankara'ya yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Güdül; İnönü Mağaraları, Sorgun Göleti ve Kirmir Vadisi gibi doğal ve tarihi noktalarıyla dikkat çekiyor.
HALFETİ – ŞANLIURFA
Birecik Barajı'nın ardından önemli bir bölümü sular altında kalan Halfeti, bugün Fırat Nehri üzerindeki tekne turları ve su altında kalan tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor. İlçe aynı zamanda doğal güzellikleri ve yöresel mutfağıyla da öne çıkıyor.
SAFRANBOLU – KARABÜK
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi dokusuyla Türkiye'nin en tanınan kültür rotalarından biri olan Safranbolu, geleneksel evleri, dar sokakları, kanyonları ve yöresel lezzetleriyle dikkat çekiyor.
İBRADI – ANTALYA
Toroslar'ın içerisinde yer alan İbradı; Altınbeşik Mağarası, Eynif Ovası, yaylaları ve geleneksel düğmeli evleriyle öne çıkıyor. İlçede endemik bitki türleri de bulunuyor.
İZNİK – BURSA
İznik Gölü kıyısında bulunan ilçe, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan tarihi mirasıyla dikkat çekiyor. İznik çinileri ve doğal güzellikleri de ilçenin önemli değerleri arasında.
KEMALİYE – ERZİNCAN
Eski adı Eğin olan Kemaliye, geleneksel mimarisi ve tarihi dokusuyla öne çıkıyor. Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan ilçe, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alıyor.
KÖYCEĞİZ – MUĞLA
Köyceğiz Gölü çevresinde kurulan ilçe; gölü, sığla ormanları, narenciye bahçeleri ve doğal güzellikleriyle sakin bir tatil arayanların ilgisini çekiyor.
MUDURNU – BOLU
Tarihi geçmişi çok eski dönemlere uzanan Mudurnu, geleneksel kent dokusunu koruyan Bolu ilçelerinden biri. Ahşap ve tarihi yapıları, ilçenin sakin atmosferini tamamlıyor.
PERŞEMBE – ORDU
Karadeniz kıyısındaki Perşembe, Yason Burnu, koyları ve yoğun yeşil dokusuyla dikkat çekiyor. İlçenin sahil kesiminde doğal güzelliğini koruyan koy ve plajlar bulunuyor.
SEFERİHİSAR – İZMİR
Türkiye'nin Cittaslow hareketindeki öncü ilçesi Seferihisar, 2009 yılında Türkiye'nin ilk Cittaslow'u oldu. Sığacık Kalesi, Teos Antik Kenti, mandalina bahçeleri ve yerel pazarlarıyla sakin yaşam anlayışının en bilinen örneklerinden.
ŞARKÖY – TEKİRDAĞ
Marmara Denizi kıyısındaki Şarköy; plajları, bağları, zeytinlikleri, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. İlçe aynı zamanda yürüyüş, bisiklet ve su sporları gibi farklı aktiviteler için de alternatifler sunuyor.
ŞAVŞAT – ARTVİN
Artvin'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Şavşat'ı; ormanları, gölleri, geleneksel mimarisi ve sessiz atmosferiyle Cittaslow ağındaki en dikkat çekici doğa rotalarından biri.
UZUNDERE – ERZURUM
Tortum Şelalesi ve Tortum Gölü ile öne çıkan Uzundere, Kafkasya Ekolojik Bölgesi'nin batı ucunda bulunuyor. İlçe, çok sayıda endemik bitki ve yaban hayatı türüne ev sahipliği yapıyor
VİZE – KIRKLARELİ
İstanbul'a yakınlığıyla dikkat çeken Vize, tarihi yapıları, antik tiyatrosu, mağara manastırları ve doğal güzellikleriyle Trakya'nın sakin rotalarından biri.
YENİPAZAR – AYDIN
Büyük Menderes Havzası'nda yer alan Yenipazar, Madran Baba Dağı'nın eteklerindeki konumu ve tarihi geçmişiyle Cittaslow ağı içinde bulunuyor.
ÇAMELİ – DENİZLİ
1.300 metreyi aşan rakımı, serin havası ve zengin bitki örtüsüyle Çameli özellikle yaz aylarında doğayla iç içe bir rota arayanların dikkatini çekiyor. Yürüyüş, kampçılık, bisiklet ve yamaç paraşütü gibi aktiviteler de ilçenin öne çıkan özellikleri arasında.
DEMRE – ANTALYA
Likya uygarlığının önemli merkezlerinden Demre; Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, sahilleri ve doğal yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Cittaslow felsefesini Akdeniz'in doğal ve kültürel dokusuyla birleştiren ilçeler arasında yer alıyor.
AHLAT – BİTLİS
Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat, Selçuklu mezarlığı, tarihi mirası ve göl manzarasıyla öne çıkıyor. Doğa ve tarih meraklıları için sakin bir rota niteliği taşıyor.
ORTAHİSAR – NEVŞEHİR
Kapadokya'nın önemli yerleşimlerinden Ortahisar, peri bacaları, vadileri, kaya oyma yapıları ve tarihi taş evleriyle dikkat çekiyor. 2026'da 84,74 puanla Cittaslow ağına katılarak Türkiye'nin 31. üyesi oldu.