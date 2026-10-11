Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Listede 29 yerleşim yeri var

Günlük hayatın temposundan uzaklaşmak, doğayla iç içe yaşamak ve daha dingin bir ortamda zaman geçirmek isteyenler için Türkiye'nin dört bir yanında farklı seçenekler bulunuyor. Türkiye'nin 29 ilçesini bir araya getiren huzur haritası, sakinlik arayanların ilgisini çekerken yaşamak ya da seyahat etmek için alternatif rotaları da gündeme taşıyor.