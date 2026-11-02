Türkiye’nin en iyi 10 üniversitesi belli oldu! THE 2027 dünya sıralaması

Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri, uluslararası sıralamadaki yerleriyle yeniden gündemde. THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'den 124 yükseköğretim kurumu değerlendirmeye alınırken, listenin üst sıralarında yer alan üniversiteler dikkat çekti. Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi de belli oldu.
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri, Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan 2027 Dünya Üniversite Sıralaması ile belli oldu. Türkiye'den 124 üniversitenin yer aldığı listede zirve, alışılmışın dışında bir sonuçla paylaşıldı.
Sıralamada Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi de dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmeyi başardı. Türkiye'nin listede temsil edilen üniversite sayısı ise geçen yılki 109'dan 124'e yükseldi.
Türkiye sıralamasının zirvesinde ise iki üniversite aynı dereceyi elde etti. Listenin devamında da Türkiye'nin köklü ve önde gelen üniversiteleri sıralamadaki yerlerini aldı.
İşte Türkiye'den İlk 10'a Giren Üniversiteler:
Süleyman Demirel Üniversitesi, THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 1001-1200 dünya bandında yer aldı.
Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi, dünya sıralamasında 1001-1200 bandında yer aldı.
Erciyes Üniversitesi de THE 2027 sıralamasında 1001-1200 dünya bandında kendine yer buldu.
Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden Hacettepe Üniversitesi, dünya sıralamasında 801-1000 bandında yer aldı.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, THE 2027 listesinde 801-1000 dünya sıralama bandında yer alan üniversiteler arasında bulunuyor.
Bilkent Üniversitesi, Türkiye sıralamasında 5. sırayı paylaştı. Üniversite dünya genelinde 651-700 bandında gösterildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi de Türkiye'de 5. sırayı Bilkent Üniversitesi ile paylaşırken, dünya sıralamasında 651-700 bandında yer aldı.
Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı. Üniversite THE 2027 dünya sıralamasında 401-450 bandında gösterildi.
Listenin ikinci sırasında Sabancı Üniversitesi bulunuyor. Türkiye'de 3. sırada yer alan üniversite, dünya sıralamasında 376-400 bandına girmeyi başardı.
Türkiye sıralamasının zirvesinde ise sürpriz bir tablo ortaya çıktı. Koç Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye'nin en iyi üniversiteleri olarak aynı dereceyi paylaştı.
Her iki üniversite de THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 326-350 bandında yer aldı. Koç Üniversitesi 52,3-53,3, ODTÜ ise aynı genel puan aralığında değerlendirildi.
Times Higher Education, üniversiteleri birden fazla performans göstergesine göre inceliyor. Öğretim ortamı, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayiyle iş birliği ve uluslararası görünüm değerlendirmede öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Bu nedenle sıralama yalnızca üniversitelerin eğitim faaliyetlerine değil, araştırma üretimine ve bilimsel çalışmalarının etkisine ilişkin göstergelere de dayanıyor.
THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 118 ülke ve bölgeden toplam 2 bin 297 yükseköğretim kurumu değerlendirildi. Türkiye, listede yer alan 124 üniversitesiyle ABD ve Hindistan'ın ardından üniversite sayısı bakımından üçüncü sıraya yükseldi. Türkiye'den dört üniversite ilk 500'e girerken, toplam 13 üniversite ilk 1000 içinde yer aldı.
Açıklanan sonuçlar, Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki konumunu ve yükseköğretim alanındaki temsilini ortaya koydu. Üniversite tercihi yapacak adaylar açısından ise bu tür listelerin yanı sıra bölümün akademik kadrosu, eğitim dili, kampüs olanakları ve mezuniyet sonrası fırsatların da değerlendirilmesi önem taşıyor.
THE 2027 dünya sıralamasının zirvesinde ise İngiltere'den Oxford Üniversitesi bulunuyor. Oxford, üst üste 11. kez dünyanın bir numaralı üniversitesi oldu. ABD'den Massachusetts Institute of Technology (MIT) ikinci sırada yer alırken Princeton ve Stanford üniversiteleri üçüncülüğü paylaştı.
Türkiye açısından listenin en dikkat çekici sonucu ise Koç Üniversitesi ile ODTÜ'nün Türkiye zirvesini paylaşması oldu.