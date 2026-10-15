Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

Türkiye'nin en iyi araştırma üniversiteleri, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 2026 yılı performans sıralamasıyla belli oldu. Araştırma kapasitesi, bilimsel üretim ve performans göstergeleri doğrultusunda hazırlanan listede 23 üniversite yer aldı. A1, A2 ve A3 olmak üzere üç farklı grupta değerlendirilen üniversitelerin sıralaması dikkat çekti.