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Giriş Tarihi: 15.10.2026 18:04

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri açıklandı! YÖK’ün performans değerlendirmesiyle hazırlanan listede, bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan üniversiteler sıralandı. İlk sıralarda yer alan kurumlar dikkat çekti.

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Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı
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Türkiye'nin en iyi araştırma üniversiteleri, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 2026 yılı performans sıralamasıyla belli oldu. Araştırma kapasitesi, bilimsel üretim ve performans göstergeleri doğrultusunda hazırlanan listede 23 üniversite yer aldı. A1, A2 ve A3 olmak üzere üç farklı grupta değerlendirilen üniversitelerin sıralaması dikkat çekti.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

Listenin ilk beş basamağında iki vakıf üniversitesi ile üç devlet üniversitesinin bulunması dikkat çekti. Bununla birlikte değerlendirme, bütün üniversiteleri kapsayan genel bir eğitim kalitesi sıralamasından ziyade araştırma üniversitesi statüsündeki kurumların performansını ortaya koyuyor.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

Türkiye'nin en iyi 23 araştırma üniversitesi

YÖK'ün 2026 yılı performans sıralamasında toplam 23 üniversite yer aldı. Listeyi sondan başa doğru incelediğimizde ilk olarak A3 grubundaki üniversiteler karşımıza çıkıyor.

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Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

23. Çukurova Üniversitesi

Adana'da bulunan Çukurova Üniversitesi, YÖK'ün 2026 yılı araştırma üniversiteleri performans sıralamasında 23'üncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

22. Bursa Uludağ Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi, araştırma üniversiteleri listesinde 22'nci basamakta bulunuyor. Üniversite, performans değerlendirmesinde A3 grubunda yer aldı.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

21. Karadeniz Teknik Üniversitesi

Trabzon'da faaliyet gösteren Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2026 sıralamasında 21'inci sırada kendine yer buldu.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

20. Fırat Üniversitesi

Elazığ'daki Fırat Üniversitesi, YÖK'ün araştırma üniversiteleri performans listesinde 20'nci sırada yer aldı.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

19. Marmara Üniversitesi

İstanbul'un köklü yükseköğretim kurumlarından Marmara Üniversitesi, 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasında 19'uncu basamakta bulunuyor.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

18. Gebze Teknik Üniversitesi

Gebze Teknik Üniversitesi, listenin 18'inci sırasında yer alarak A3 performans grubunda değerlendirilen üniversiteler arasında yerini aldı.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

17. Sakarya Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi, A2 grubundaki üniversiteler arasında listenin 17'nci sırasında bulunuyor.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

16. Ege Üniversitesi

İzmir'deki Ege Üniversitesi, 2026 araştırma üniversiteleri performans sıralamasında 16'ncı sırada yer aldı.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

15. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, listenin 15'inci basamağında bulunuyor. Üniversite, YÖK'ün performans değerlendirmesinde A2 grubunda yer aldı.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

14. Erciyes Üniversitesi

Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi, araştırma üniversiteleri sıralamasında 14'üncü sıraya yerleşti.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

13. Atatürk Üniversitesi

Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi, 2026 yılı performans listesinde 13'üncü basamakta yer aldı.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

12. Gazi Üniversitesi

Ankara'nın köklü üniversitelerinden Gazi Üniversitesi, araştırma üniversiteleri sıralamasında 12'nci sırada bulunuyor.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

11. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, YÖK'ün 2026 yılı araştırma üniversiteleri listesinde 11'inci sırada yer aldı.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

10. Hacettepe Üniversitesi

Ankara'da bulunan Hacettepe Üniversitesi, listenin ilk 10 üniversitesi arasına girerek 10'uncu sırada konumlandı.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

9. İstanbul Üniversitesi

Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi, 2026 araştırma üniversiteleri performans sıralamasında dokuzuncu sırada yer aldı.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

8. Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi, YÖK'ün araştırma üniversiteleri listesinde sekizinci basamakta bulunuyor.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

7. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi, 2026 yılı performans değerlendirmesinde yedinci sırada yer alarak A2 grubunda öne çıkan kurumlar arasında bulundu.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

6. Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul'daki Boğaziçi Üniversitesi, listenin altıncı sırasında yer aldı. Böylece üniversite, A2 grubunun üst basamaklarında kendine yer buldu.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

5. Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, 2026 araştırma üniversiteleri performans sıralamasında beşinci sıraya yerleşti. Üniversite, listenin en üst performans grubu olan A1 kategorisinde değerlendirildi.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

4. İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), araştırma üniversiteleri sıralamasında dördüncü sırada bulunuyor. İTÜ, A1 grubundaki beş üniversiteden biri olarak listede yer aldı.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 2026 performans sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti. Araştırma faaliyetleriyle öne çıkan üniversite, A1 kategorisinde değerlendirildi.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

2. Sabancı Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi, YÖK'ün 2026 yılı araştırma üniversiteleri performans sıralamasında ikinci oldu. Üniversite, listenin zirvesine oldukça yakın bir konumda yer aldı.

Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

1. Koç Üniversitesi

Listenin zirvesinde Koç Üniversitesi bulunuyor. YÖK'ün 2026 yılı Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması'nda birinci olan Koç Üniversitesi, Türkiye'nin öne çıkan araştırma kurumları arasında ilk sıraya yerleşti.

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Türkiye’nin en iyi 23 araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı
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