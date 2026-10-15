Türkiye’nin en iyi araştırma üniversitesi listesi açıklandı! İlk sıralardaki isimler şaşırttı

Türkiye'nin en iyi araştırma üniversiteleri, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 2026 yılı performans sıralamasıyla belli oldu. Araştırma kapasitesi, bilimsel üretim ve performans göstergeleri doğrultusunda hazırlanan listede 23 üniversite yer aldı. A1, A2 ve A3 olmak üzere üç farklı grupta değerlendirilen üniversitelerin sıralaması dikkat çekti.
Listenin ilk beş basamağında iki vakıf üniversitesi ile üç devlet üniversitesinin bulunması dikkat çekti. Bununla birlikte değerlendirme, bütün üniversiteleri kapsayan genel bir eğitim kalitesi sıralamasından ziyade araştırma üniversitesi statüsündeki kurumların performansını ortaya koyuyor.
Adana'da bulunan Çukurova Üniversitesi, YÖK'ün 2026 yılı araştırma üniversiteleri performans sıralamasında 23'üncü sırada yer aldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi, araştırma üniversiteleri listesinde 22'nci basamakta bulunuyor. Üniversite, performans değerlendirmesinde A3 grubunda yer aldı.
Trabzon'da faaliyet gösteren Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2026 sıralamasında 21'inci sırada kendine yer buldu.
Elazığ'daki Fırat Üniversitesi, YÖK'ün araştırma üniversiteleri performans listesinde 20'nci sırada yer aldı.
İstanbul'un köklü yükseköğretim kurumlarından Marmara Üniversitesi, 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasında 19'uncu basamakta bulunuyor.
Gebze Teknik Üniversitesi, listenin 18'inci sırasında yer alarak A3 performans grubunda değerlendirilen üniversiteler arasında yerini aldı.
Sakarya Üniversitesi, A2 grubundaki üniversiteler arasında listenin 17'nci sırasında bulunuyor.
İzmir'deki Ege Üniversitesi, 2026 araştırma üniversiteleri performans sıralamasında 16'ncı sırada yer aldı.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, listenin 15'inci basamağında bulunuyor. Üniversite, YÖK'ün performans değerlendirmesinde A2 grubunda yer aldı.
Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi, araştırma üniversiteleri sıralamasında 14'üncü sıraya yerleşti.
Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi, 2026 yılı performans listesinde 13'üncü basamakta yer aldı.
Ankara'nın köklü üniversitelerinden Gazi Üniversitesi, araştırma üniversiteleri sıralamasında 12'nci sırada bulunuyor.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, YÖK'ün 2026 yılı araştırma üniversiteleri listesinde 11'inci sırada yer aldı.
Ankara'da bulunan Hacettepe Üniversitesi, listenin ilk 10 üniversitesi arasına girerek 10'uncu sırada konumlandı.
Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi, 2026 araştırma üniversiteleri performans sıralamasında dokuzuncu sırada yer aldı.
Ankara Üniversitesi, YÖK'ün araştırma üniversiteleri listesinde sekizinci basamakta bulunuyor.
Bilkent Üniversitesi, 2026 yılı performans değerlendirmesinde yedinci sırada yer alarak A2 grubunda öne çıkan kurumlar arasında bulundu.
İstanbul'daki Boğaziçi Üniversitesi, listenin altıncı sırasında yer aldı. Böylece üniversite, A2 grubunun üst basamaklarında kendine yer buldu.
Yıldız Teknik Üniversitesi, 2026 araştırma üniversiteleri performans sıralamasında beşinci sıraya yerleşti. Üniversite, listenin en üst performans grubu olan A1 kategorisinde değerlendirildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), araştırma üniversiteleri sıralamasında dördüncü sırada bulunuyor. İTÜ, A1 grubundaki beş üniversiteden biri olarak listede yer aldı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 2026 performans sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti. Araştırma faaliyetleriyle öne çıkan üniversite, A1 kategorisinde değerlendirildi.
Sabancı Üniversitesi, YÖK'ün 2026 yılı araştırma üniversiteleri performans sıralamasında ikinci oldu. Üniversite, listenin zirvesine oldukça yakın bir konumda yer aldı.
Listenin zirvesinde Koç Üniversitesi bulunuyor. YÖK'ün 2026 yılı Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması'nda birinci olan Koç Üniversitesi, Türkiye'nin öne çıkan araştırma kurumları arasında ilk sıraya yerleşti.