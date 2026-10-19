Türkiye’nin en iyi liseleri belli oldu! İlk 10’a giren okullar dikkat çekti

LGS TABAN PUANI NEDEN ÖNEMLİ?

LGS taban puanı, belirli bir yerleştirme döneminde ilgili programa yerleşen son öğrencinin puanını ifade ediyor. Bu nedenle bir okulun taban puanı, o yılki öğrenci tercihleri ve kontenjanları hakkında fikir veriyor. Ancak puanlar her yıl değişebildiği için tek başına okulun eğitim kalitesini gösteren kesin bir ölçüt olarak değerlendirilmemeli.