Türkiye’nin en iyi liseleri belli oldu! İlk 10’a giren okullar dikkat çekti

Bir okulun adını yıllarca yaşatan yalnızca binası değil, eğitim geleneği ve elde ettiği başarılar da oluyor. Türkiye'de bazı liseler, yüksek taban puanları ve köklü geçmişleriyle öğrencilerin en çok hedeflediği kurumlar arasında yer alıyor. Türkiye'nin en iyi liseleri listesinde yer alan okullar, şehirleri ve dikkat çeken taban puanlarıyla öne çıkıyor.
LGS taban puanı, bir okula yerleşen son öğrencinin puanını gösteren önemli bir ölçüt. Ancak bu değer, okulun bütün eğitim kalitesini tek başına ortaya koymuyor. Okulun yabancı dil programı, akademik imkânları, sosyal etkinlikleri, fiziki koşulları ve öğrencilerin hedefleri de tercih sürecinde değerlendirilmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.
Millî Eğitim Bakanlığının 5 Ağustos 2026'da yayımladığı ilk yerleştirme sonuçlarına göre, merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullarda 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü doldu. Bu okullardaki doluluk oranı yüzde 95,76 olarak açıklandı.
Bakanlığın raporunda, sınavda yüzde 5'lik başarı diliminde yer alan öğrencilerin yüzde 52,16'sının fen liselerine, yüzde 40,55'inin ise Anadolu liselerine yerleştiği bilgisi de yer aldı. Bu veriler, farklı okul türlerinin başarılı öğrenciler için önemli tercih seçenekleri olduğunu gösteriyor.
LGS taban puanı, belirli bir yerleştirme döneminde ilgili programa yerleşen son öğrencinin puanını ifade ediyor. Bu nedenle bir okulun taban puanı, o yılki öğrenci tercihleri ve kontenjanları hakkında fikir veriyor. Ancak puanlar her yıl değişebildiği için tek başına okulun eğitim kalitesini gösteren kesin bir ölçüt olarak değerlendirilmemeli.
Özellikle hazırlık sınıfı bulunan liselerde yabancı dil programları da önem taşıyor. Aynı okulun Almanca ve İngilizce programlarının taban puanları birbirinden farklı olabiliyor. Tercih yaparken okulun adı kadar programına, yüzdelik dilimine, kontenjanına ve sunduğu eğitim olanaklarına da bakılması gerekiyor.
Aşağıdaki sıralama, 2026 LGS ilk yerleştirme sonuçlarına ilişkin yayımlanan taban puanları esas alınarak, aynı okulun farklı dil programları ayrı okullar gibi sayılmadan hazırlanmıştır.
MEB'in yayımladığı rapor yerleştirme istatistiklerini içeriyor; bu liste ise puan verilerinden oluşturulmuş bir sıralamadır.
Ankara'da bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi, Türkiye genelindeki yüksek taban puanlı okullar arasında yer alıyor. Fen lisesi programıyla özellikle matematik ve fen bilimleri alanlarında eğitim almak isteyen öğrencilerin ilgisini çekiyor. Okul tercihi yaparken akademik hedeflerin yanı sıra okulun fiziki olanakları ve eğitim programının da değerlendirilmesi önem taşıyor.
İzmir Atatürk Lisesi, tarihi okul binası ve köklü eğitim geçmişiyle kentin öne çıkan eğitim kurumları arasında bulunuyor. Yüksek taban puanıyla dikkat çeken okul, İzmir'de lise tercihi yapan öğrencilerin yakından takip ettiği seçeneklerden biri. Tarihi mimarisi de okulu eğitim haberlerinde görsel açıdan dikkat çekici kılan unsurlar arasında yer alıyor.
İzmir Fen Lisesi, fen bilimleri ve matematik ağırlıklı eğitim almak isteyen öğrencilerin tercih ettiği okullar arasında öne çıkıyor. Yüksek puanla öğrenci kabul eden kurum, İzmir'in yanı sıra farklı şehirlerden lise seçeneklerini karşılaştıran ailelerin de gündeminde bulunuyor. Okulun eğitim yaklaşımı ve öğrencinin akademik hedefleri, tercih sürecinde birlikte değerlendirilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, yüksek taban puanıyla öne çıkan eğitim kurumlarından biri. Okulun Almanca ve İngilizce programlarının puanları farklılık gösterebildiğinden, tercih araştırmasında program ayrıntılarına dikkat etmek gerekiyor.
İstanbul'un tarihi eğitim kurumlarından Cağaloğlu Anadolu Lisesi, köklü geçmişiyle dikkat çekiyor. Okul, yüksek taban puanıyla öğrenci kabul eden liseler arasında bulunuyor. Tarihi mimarisi ve yabancı dil ağırlıklı eğitim programı, onu lise tercihleri konusunda öne çıkan isimlerden biri hâline getiriyor.
Ankara Fen Lisesi, fen lisesi türündeki eğitim kurumları arasında öne çıkan okullardan biri. Matematik ve fen bilimlerine ilgi duyan, akademik çalışmalarını bu alanlarda sürdürmek isteyen öğrenciler için dikkat çeken seçenekler arasında yer alıyor. Okulun yüksek taban puanı, LGS tercih listelerinde üst sıralarda bulunmasının önemli göstergelerinden biri.
Kadıköy'de bulunan İstanbul Atatürk Fen Lisesi, yüksek puanla öğrenci kabul eden fen liseleri arasında yer alıyor. Okulun farklı yabancı dil programları bulunduğundan, her programın taban puanını ayrı değerlendirmek gerekiyor. Fen bilimleri ağırlıklı eğitim hedefleyen öğrenciler açısından okulun programı ve akademik olanakları tercih sürecinde önem taşıyor.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Galatasaray Lisesi, köklü geçmişi ve Fransızca hazırlık programıyla öne çıkıyor. Türkiye genelinde yüksek taban puanlarıyla öğrenci kabul eden okullar arasında yer alan lise, yabancı dil eğitimiyle de dikkat çekiyor. Okulun eğitim geleneği ve program özellikleri, onu Türkiye'nin tanınan liselerinden biri hâline getiriyor.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Kabataş Erkek Lisesi, 2026 LGS ilk yerleştirme verilerinde Almanca hazırlık programıyla 500 tam puanlık taban puana ulaştı. Okulun İngilizce programının taban puanı ise farklılık gösteriyor. Bu durum, aynı okulun farklı programlarının tercih sonuçlarında ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
İstanbul Erkek Lisesi, 2026 LGS ilk yerleştirme verilerinde Almanca hazırlık programıyla 500 tam puanlık taban puana sahip okullar arasında yer aldı. Fatih'teki tarihi binası ve köklü eğitim geçmişiyle tanınan lise, Türkiye genelinde en yüksek puanlarla öğrenci kabul eden kurumlar arasında bulunuyor. Kabataş Erkek Lisesi ile aynı taban puana ulaşması, listenin zirvesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri.
2026 LGS taban puanları, öğrencilerin yerleştirme dönemindeki tercihlerini karşılaştırmak için önemli bir kaynak sunuyor. Ancak bir okulun öğrenciye uygunluğu yalnızca puanına göre belirlenmemeli. Yabancı dil seçeneği, okul türü, eğitim programı, ulaşım, pansiyon imkânları ve öğrencinin uzun vadeli hedefleri de göz önünde bulundurulmalı.