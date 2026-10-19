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Giriş Tarihi: 19.10.2026 11:04

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

Times Higher Education (THE), 2027 küresel üniversite sıralamasını açıkladı. Türkiye'den çok sayıda okulun yer aldığı listede, zirve yarışı ve ilk 1000'e giren kurumlar öne çıktı. Hem devlet hem vakıf üniversitelerinin üst sıralarda yer aldığı yeni tabloda Türkiye'nin en iyileri de belli oldu. İşte 2027 sıralamasında dikkat çeken Türk üniversiteleri…

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Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı
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Dünya genelinde 118 ülkeden 2 bin 297 kurumun değerlendirildiği dev araştırmada, Türkiye'den de geniş bir katılım gerçekleşti. Ancak açıklanan verilerde asıl belirleyici olan, listeye giren üniversite sayısından ziyade bu kurumların dünya genelinde hangi bantlara yerleştiği oldu.

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

ZİRVE İKİ ÜNİVERSİTEDE

Türk üniversiteleri arasında en iyi sonucu ODTÜ ile Koç aldı, ikisi de 326-350 bandına yerleşti. ODTÜ için bu, bir ilk anlamı taşıyor. Üniversite geçen yıl 351-400 bandındaydı ve bu yıl THE'deki en yüksek derecesine ulaştı

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

İLK 500'DE DÖRT İSİM

Türkiye'den ODTÜ, Koç, Sabancı ve Boğaziçi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer aldı. Bu dört kurumun ikisi devlet (ODTÜ, Boğaziçi), ikisi vakıf üniversitesi (Koç, Sabancı). Bilkent ise 651-700 bandıyla listedeki yerini korudu.

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Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

İLK 1000'İN TAMAMI

İlk 1000'e giren 13 üniversite şunlar: Koç, ODTÜ, Sabancı, Boğaziçi, Bilkent, İTÜ, Abdullah Gül, Atatürk, Hacettepe, İstinye, Özyeğin, Yıldız Teknik ve İstanbul Nişantaşı. Bunların 7'si devlet, 6'sı vakıf üniversitesi. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi listeye ilk kez girdi ve 801-1000 bandıyla yeni gelenler arasında en yüksek dereceyi aldı

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

Türkiye'nin listedeki üniversite sayısı geçen yıl 109'du, bu yıl 124'e çıktı. Bu yaklaşık yüzde 14'lük bir artış. Sayı olarak Türkiye, 168 üniversiteyle ABD'nin ve 143 üniversiteyle Hindistan'ın ardından üçüncü sırada.

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

ANADOLU'DAN YENİ GİRİŞ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, THE sıralamasına ilk kez 1201-1400 bandıyla girdi ve Güneydoğu Anadolu'daki üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

İLK 1000'İN TAMAMI

İlk 1000'e giren 13 üniversite şunlar: Koç, ODTÜ, Sabancı, Boğaziçi, Bilkent, İTÜ, Abdullah Gül, Atatürk, Hacettepe, İstinye, Özyeğin, Yıldız Teknik ve İstanbul Nişantaşı. Bunların 7'si devlet, 6'sı vakıf üniversitesi. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi listeye ilk kez girdi ve 801-1000 bandıyla yeni gelenler arasında en yüksek dereceyi aldı

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

Üniversite THE 2027 bandı Not
ODTÜ 326-350 Geçen yıl 351-400
Koç Üniversitesi 326-350 Zirveyi ODTÜ ile paylaştı
Bilkent Üniversitesi 651-700
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 801-1000 İlk kez listede
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 1201-1400 İlk kez listede
Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ HANGİLERİ?

Türkiye sıralamasının zirvesinde ise iki üniversite aynı dereceyi elde etti. Listenin devamında da Türkiye'nin köklü ve önde gelen üniversiteleri sıralamadaki yerlerini aldı.

İşte Türkiye'den İlk 10'a Giren Üniversiteler:

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

10. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Süleyman Demirel Üniversitesi, THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 1001-1200 dünya bandında yer aldı.

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

9. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi, dünya sıralamasında 1001-1200 bandında yer aldı.

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

8. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Erciyes Üniversitesi de THE 2027 sıralamasında 1001-1200 dünya bandında kendine yer buldu.

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

7. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden Hacettepe Üniversitesi, dünya sıralamasında 801-1000 bandında yer aldı.

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

6. İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, THE 2027 listesinde 801-1000 dünya sıralama bandında yer alan üniversiteler arasında bulunuyor.

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

5. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilkent Üniversitesi, Türkiye sıralamasında 5. sırayı paylaştı. Üniversite dünya genelinde 651-700 bandında gösterildi

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

4. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Teknik Üniversitesi de Türkiye'de 5. sırayı Bilkent Üniversitesi ile paylaşırken, dünya sıralamasında 651-700 bandında yer aldı.

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

3. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı. Üniversite THE 2027 dünya sıralamasında 401-450 bandında gösterildi

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

2. SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Listenin ikinci sırasında Sabancı Üniversitesi bulunuyor. Türkiye'de 3. sırada yer alan üniversite, dünya sıralamasında 376-400 bandına girmeyi başardı.

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı

1. KOÇ ÜNİVERSİTESİ VE ODTÜ
Türkiye sıralamasının zirvesinde ise sürpriz bir tablo ortaya çıktı. Koç Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye'nin en iyi üniversiteleri olarak aynı dereceyi paylaştı.

Her iki üniversite de THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 326-350 bandında yer aldı. Koç Üniversitesi 52,3-53,3, ODTÜ ise aynı genel puan aralığında değerlendirildi.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! 2027 listesinde zirveyi iki üniversite paylaştı
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