Türk üniversiteleri arasında en iyi sonucu ODTÜ ile Koç aldı, ikisi de 326-350 bandına yerleşti. ODTÜ için bu, bir ilk anlamı taşıyor. Üniversite geçen yıl 351-400 bandındaydı ve bu yıl THE'deki en yüksek derecesine ulaştı.
İlk 1000'e giren 13 üniversite şunlar: Koç, ODTÜ, Sabancı, Boğaziçi, Bilkent, İTÜ, Abdullah Gül, Atatürk, Hacettepe, İstinye, Özyeğin, Yıldız Teknik ve İstanbul Nişantaşı. Bunların 7'si devlet, 6'sı vakıf üniversitesi. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi listeye ilk kez girdi ve 801-1000 bandıyla yeni gelenler arasında en yüksek dereceyi aldı.
Türkiye'nin listedeki üniversite sayısı geçen yıl 109'du, bu yıl 124'e çıktı. Bu yaklaşık yüzde 14'lük bir artış. Sayı olarak Türkiye, 168 üniversiteyle ABD'nin ve 143 üniversiteyle Hindistan'ın ardından üçüncü sırada.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, THE sıralamasına ilk kez 1201-1400 bandıyla girdi ve Güneydoğu Anadolu'daki üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı.
İlk 1000'e giren 13 üniversite şunlar: Koç, ODTÜ, Sabancı, Boğaziçi, Bilkent, İTÜ, Abdullah Gül, Atatürk, Hacettepe, İstinye, Özyeğin, Yıldız Teknik ve İstanbul Nişantaşı. Bunların 7'si devlet, 6'sı vakıf üniversitesi. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi listeye ilk kez girdi ve 801-1000 bandıyla yeni gelenler arasında en yüksek dereceyi aldı
|Üniversite
|THE 2027 bandı
|Not
|ODTÜ
|326-350
|Geçen yıl 351-400
|Koç Üniversitesi
|326-350
|Zirveyi ODTÜ ile paylaştı
|Bilkent Üniversitesi
|651-700
|İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
|801-1000
|İlk kez listede
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|1201-1400
|İlk kez listede
Türkiye sıralamasının zirvesinde ise iki üniversite aynı dereceyi elde etti. Listenin devamında da Türkiye'nin köklü ve önde gelen üniversiteleri sıralamadaki yerlerini aldı.
İşte Türkiye'den İlk 10'a Giren Üniversiteler:
10. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Süleyman Demirel Üniversitesi, THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 1001-1200 dünya bandında yer aldı.
9. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi, dünya sıralamasında 1001-1200 bandında yer aldı.
8. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Erciyes Üniversitesi de THE 2027 sıralamasında 1001-1200 dünya bandında kendine yer buldu.
7. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden Hacettepe Üniversitesi, dünya sıralamasında 801-1000 bandında yer aldı.
6. İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, THE 2027 listesinde 801-1000 dünya sıralama bandında yer alan üniversiteler arasında bulunuyor.
5. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilkent Üniversitesi, Türkiye sıralamasında 5. sırayı paylaştı. Üniversite dünya genelinde 651-700 bandında gösterildi
4. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Teknik Üniversitesi de Türkiye'de 5. sırayı Bilkent Üniversitesi ile paylaşırken, dünya sıralamasında 651-700 bandında yer aldı.
3. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı. Üniversite THE 2027 dünya sıralamasında 401-450 bandında gösterildi
2. SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Listenin ikinci sırasında Sabancı Üniversitesi bulunuyor. Türkiye'de 3. sırada yer alan üniversite, dünya sıralamasında 376-400 bandına girmeyi başardı.
1. KOÇ ÜNİVERSİTESİ VE ODTÜ
Türkiye sıralamasının zirvesinde ise sürpriz bir tablo ortaya çıktı. Koç Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye'nin en iyi üniversiteleri olarak aynı dereceyi paylaştı.
Her iki üniversite de THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 326-350 bandında yer aldı. Koç Üniversitesi 52,3-53,3, ODTÜ ise aynı genel puan aralığında değerlendirildi.