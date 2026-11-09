Türkiye'nin en iyi vakıf üniversiteleri açıklandı! İlk sıradaki üniversite şaşırttı

THE 2027 verilerine göre Türkiye'nin en başarılı vakıf üniversitesi Koç Üniversitesi oldu. Koç Üniversitesi'ni Sabancı Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi takip etti. İlk 1000 içerisinde altı vakıf üniversitesi kendisine yer bulurken, listenin devamında farklı sıralama aralıklarında bulunan üniversiteler de dikkat çekti.
THE'nin Türkiye üniversiteleri sıralamasındaki dünya sıralaması bantları dikkate alındığında ilk 10 vakıf üniversitesi şöyle sıralanıyor:
Times Higher Education, üniversiteleri beş temel performans alanında değerlendiriyor. Bu alanlar 17 farklı performans göstergesinden oluşuyor.
Eğitim: Öğrenme ortamı, akademik itibar ve öğretim koşulları.
Araştırma ortamı: Araştırma hacmi, araştırma gelirleri ve akademik itibar.
Araştırma kalitesi: Bilimsel çalışmaların atıf etkisi ve araştırma başarısı.
Uluslararası görünüm: Uluslararası öğrenci, akademisyen ve ortak araştırma çalışmaları.
Sanayi: Üniversitelerin sanayiyle iş birlikleri ve patent gelirleri.