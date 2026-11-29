THE'nin Türkiye üniversiteleri sıralamasındaki dünya sıralaması bantları dikkate alındığında ilk 10 vakıf üniversitesi şöyle sıralanıyor:
Times Higher Education, üniversiteleri beş temel performans alanında değerlendiriyor. Bu alanlar 17 farklı performans göstergesinden oluşuyor.
Eğitim: Öğrenme ortamı, akademik itibar ve öğretim koşulları.
Araştırma ortamı: Araştırma hacmi, araştırma gelirleri ve akademik itibar.
Araştırma kalitesi: Bilimsel çalışmaların atıf etkisi ve araştırma başarısı.
Uluslararası görünüm: Uluslararası öğrenci, akademisyen ve ortak araştırma çalışmaları.
Sanayi: Üniversitelerin sanayiyle iş birlikleri ve patent gelirleri.