2027 sıralamasında dünya genelinde 118 ülke ve bölgeden 2 bin 297 üniversite değerlendirildi. Türkiye ise 124 üniversiteyle sıralamada temsil edildi.

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