Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar

Türkiye'nin akademik performans sıralamasında öne çıkan vakıf üniversiteleri belli oldu. ODTÜ bünyesinde faaliyet gösteren URAP'ın 2025-2026 Türkiye sıralaması, üniversitelerin bilimsel çalışmaları ve araştırma performansları hakkında önemli veriler sunuyor. Bilimsel yayınlar ve atıflar gibi göstergeler üzerinden hazırlanan listede, vakıf üniversitelerinin Türkiye genelindeki konumları da dikkat çekiyor.
URAP sıralaması, üniversiteleri akademik performans göstergelerine göre karşılaştırmayı amaçlıyor. Ancak liste, eğitim kalitesi, kampüs olanakları, ücretler veya her bölümün başarısı hakkında tek başına kesin bir değerlendirme sunmuyor.
Üniversite tercih döneminde adayların araştırdığı konuların başında vakıf üniversitelerinin akademik başarısı, eğitim olanakları ve bilimsel çalışmaları geliyor. Türkiye'deki üniversiteleri akademik performans açısından değerlendiren kaynaklardan biri olan URAP, 2025-2026 dönemi için üniversite sıralamasını yayımladı.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren University Ranking by Academic Performance (URAP), değerlendirmesinde bilimsel yayın ve atıf verilerinin yanı sıra doktora öğrencisi oranı, uluslararası ve ulusal ortak yayınlar ile TÜBİTAK projeleri gibi göstergeleri de kullanıyor.
URAP'ın genel Türkiye sıralamasında Koç Üniversitesi ilk sırada, Sabancı Üniversitesi dokuzuncu, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ise 16'ncı sırada bulunuyor. Vakıf üniversiteleri, genel sıralamadaki konumlarına göre incelendiğinde farklı kurumların akademik performansları karşılaştırılabiliyor.
URAP'ın 2025-2026 genel Türkiye sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında üst sıralarda yer alan kurumlar, genel sıralamadaki konumlarıyla birlikte şöyle sıralanıyor:
1. Koç Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 1'inci
2. Sabancı Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 9'uncu
3. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 16'ncı
4. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 23'üncü
5. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 25'inci
6. Kadir Has Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 40'ıncı
7. İstanbul Medipol Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 41'inci
8. Bahçeşehir Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 48'inci
9. Yeditepe Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 50'nci
10. Başkent Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 53'üncü
Kaynak: URAP 2025-2026 Türkiye sıralaması. Liste, genel sıralamadaki konumlara göre vakıf üniversiteleri arasından oluşturulmuştur.
Türkiye sıralamasında üst basamaklarda yer alan üniversitelerin yanı sıra farklı vakıf üniversiteleri de akademik performanslarıyla listede kendilerine yer buluyor. Üniversite tercihi yapacak adayların sıralamayı değerlendirirken hedefledikleri bölümün akademik kadrosunu, eğitim olanaklarını, burs seçeneklerini ve mezuniyet sonrası fırsatlarını da incelemesi önem taşıyor. URAP verileri, tercih sürecinde başvurulabilecek kaynaklardan biri olsa da üniversite seçiminin tek ölçütü olarak görülmemeli.