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Giriş Tarihi: 28.10.2026 18:12

Türkiye'nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10'a giren okullar

Türkiye'nin en iyi vakıf üniversiteleri, URAP'ın 2025-2026 akademik performans sıralamasıyla ortaya çıktı. Bilimsel yayın ve araştırma verilerine göre hazırlanan listede hangi üniversiteler üst sıralara yerleşti, zirvede hangi isimler yer aldı? İşte dikkat çeken sonuçlar ve üniversitelerin sıralamadaki yerleri.

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Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar
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Türkiye'nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! URAP'ın 2025-2026 akademik performans sıralaması, bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan üniversiteleri gözler önüne serdi. İşte Türkiye sıralamasında dikkat çeken vakıf üniversiteleri.

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar

TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI VAKIF ÜNİVERSİTELERİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE SIRALANDI?

Türkiye'nin akademik performans sıralamasında öne çıkan vakıf üniversiteleri belli oldu. ODTÜ bünyesinde faaliyet gösteren URAP'ın 2025-2026 Türkiye sıralaması, üniversitelerin bilimsel çalışmaları ve araştırma performansları hakkında önemli veriler sunuyor. Bilimsel yayınlar ve atıflar gibi göstergeler üzerinden hazırlanan listede, vakıf üniversitelerinin Türkiye genelindeki konumları da dikkat çekiyor.

URAP sıralaması, üniversiteleri akademik performans göstergelerine göre karşılaştırmayı amaçlıyor. Ancak liste, eğitim kalitesi, kampüs olanakları, ücretler veya her bölümün başarısı hakkında tek başına kesin bir değerlendirme sunmuyor.

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar

TÜRKİYE'NİN EN İYİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ HANGİLERİ?

Üniversite tercih döneminde adayların araştırdığı konuların başında vakıf üniversitelerinin akademik başarısı, eğitim olanakları ve bilimsel çalışmaları geliyor. Türkiye'deki üniversiteleri akademik performans açısından değerlendiren kaynaklardan biri olan URAP, 2025-2026 dönemi için üniversite sıralamasını yayımladı.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren University Ranking by Academic Performance (URAP), değerlendirmesinde bilimsel yayın ve atıf verilerinin yanı sıra doktora öğrencisi oranı, uluslararası ve ulusal ortak yayınlar ile TÜBİTAK projeleri gibi göstergeleri de kullanıyor.

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Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar

URAP'ın genel Türkiye sıralamasında Koç Üniversitesi ilk sırada, Sabancı Üniversitesi dokuzuncu, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ise 16'ncı sırada bulunuyor. Vakıf üniversiteleri, genel sıralamadaki konumlarına göre incelendiğinde farklı kurumların akademik performansları karşılaştırılabiliyor.

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar

URAP SIRALAMASINA GÖRE ÖNE ÇIKAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

URAP'ın 2025-2026 genel Türkiye sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında üst sıralarda yer alan kurumlar, genel sıralamadaki konumlarıyla birlikte şöyle sıralanıyor:

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar

1. Koç Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 1'inci

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar

2. Sabancı Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 9'uncu

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar

3. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 16'ncı

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar

4. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 23'üncü

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar

5. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 25'inci

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar

6. Kadir Has Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 40'ıncı

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar

7. İstanbul Medipol Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 41'inci

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar

8. Bahçeşehir Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 48'inci

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar

9. Yeditepe Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 50'nci

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar

10. Başkent Üniversitesi – Türkiye genel sıralamasında 53'üncü

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar

Kaynak: URAP 2025-2026 Türkiye sıralaması. Liste, genel sıralamadaki konumlara göre vakıf üniversiteleri arasından oluşturulmuştur.

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAKLAR DİKKAT! SIRALAMA TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?

Türkiye sıralamasında üst basamaklarda yer alan üniversitelerin yanı sıra farklı vakıf üniversiteleri de akademik performanslarıyla listede kendilerine yer buluyor. Üniversite tercihi yapacak adayların sıralamayı değerlendirirken hedefledikleri bölümün akademik kadrosunu, eğitim olanaklarını, burs seçeneklerini ve mezuniyet sonrası fırsatlarını da incelemesi önem taşıyor. URAP verileri, tercih sürecinde başvurulabilecek kaynaklardan biri olsa da üniversite seçiminin tek ölçütü olarak görülmemeli.

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Türkiye'nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10'a giren okullar
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