Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! İşte ilk 10’a giren okullar

TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI VAKIF ÜNİVERSİTELERİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE SIRALANDI?

Türkiye'nin akademik performans sıralamasında öne çıkan vakıf üniversiteleri belli oldu. ODTÜ bünyesinde faaliyet gösteren URAP'ın 2025-2026 Türkiye sıralaması, üniversitelerin bilimsel çalışmaları ve araştırma performansları hakkında önemli veriler sunuyor. Bilimsel yayınlar ve atıflar gibi göstergeler üzerinden hazırlanan listede, vakıf üniversitelerinin Türkiye genelindeki konumları da dikkat çekiyor.

URAP sıralaması, üniversiteleri akademik performans göstergelerine göre karşılaştırmayı amaçlıyor. Ancak liste, eğitim kalitesi, kampüs olanakları, ücretler veya her bölümün başarısı hakkında tek başına kesin bir değerlendirme sunmuyor.