Türkiye'nin en iyi vakıf üniversiteleri sıralandı! Zirvedeki üniversite şaşırttı

THE 2027 verilerine göre Türkiye'nin en başarılı vakıf üniversitesi Koç Üniversitesi oldu. Koç Üniversitesi'ni Sabancı Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi takip etti. İlk 1000 içerisinde altı vakıf üniversitesi kendisine yer bulurken, listenin devamında farklı sıralama aralıklarında bulunan üniversiteler de dikkat çekti.