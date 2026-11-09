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Giriş Tarihi: 09.11.2026 16:09 Son Güncelleme: 09.11.2026 16:10

Türkiye'nin en iyi vakıf üniversiteleri sıralandı! Zirvedeki üniversite şaşırttı

Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası akademik performansını ortaya koyan Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması yayımlandı. Dünya genelinde 2 bin 297 üniversitenin değerlendirildiği listede Türkiye'den 124 üniversite yer aldı. Açıklanan sonuçlar, Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin dünya sıralamasındaki konumunu da ortaya çıkardı.

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Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 listesinde ilk 10’a giren okullar
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THE 2027 verilerine göre Türkiye'nin en başarılı vakıf üniversitesi Koç Üniversitesi oldu. Koç Üniversitesi'ni Sabancı Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi takip etti. İlk 1000 içerisinde altı vakıf üniversitesi kendisine yer bulurken, listenin devamında farklı sıralama aralıklarında bulunan üniversiteler de dikkat çekti.

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 listesinde ilk 10’a giren okullar

THE 2027 sıralamasına göre Türkiye'nin en iyi 10 vakıf üniversitesi

THE'nin Türkiye üniversiteleri sıralamasındaki dünya sıralaması bantları dikkate alındığında ilk 10 vakıf üniversitesi şöyle sıralanıyor:

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 listesinde ilk 10’a giren okullar

1. Koç Üniversitesi 326-350

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Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 listesinde ilk 10’a giren okullar

2. Sabancı Üniversitesi 376-400

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 listesinde ilk 10’a giren okullar

3. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 651-700

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 listesinde ilk 10’a giren okullar

4. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 801-1000

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 listesinde ilk 10’a giren okullar

5. İstinye Üniversitesi 801-1000

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 listesinde ilk 10’a giren okullar

6. Özyeğin Üniversitesi 801-1000

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 listesinde ilk 10’a giren okullar

7. Bahçeşehir Üniversitesi 1001-1200

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 listesinde ilk 10’a giren okullar

8. İstanbul Bilgi Üniversitesi 1801-2000

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 listesinde ilk 10’a giren okullar

9. İstanbul Okan Üniversitesi 1801-2000

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 listesinde ilk 10’a giren okullar

10. Üsküdar Üniversitesi 2001+

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 listesinde ilk 10’a giren okullar

THE üniversiteleri hangi kriterlere göre değerlendiriyor?

Times Higher Education, üniversiteleri beş temel performans alanında değerlendiriyor. Bu alanlar 17 farklı performans göstergesinden oluşuyor.

  • Eğitim: Öğrenme ortamı, akademik itibar ve öğretim koşulları.

  • Araştırma ortamı: Araştırma hacmi, araştırma gelirleri ve akademik itibar.

  • Araştırma kalitesi: Bilimsel çalışmaların atıf etkisi ve araştırma başarısı.

  • Uluslararası görünüm: Uluslararası öğrenci, akademisyen ve ortak araştırma çalışmaları.

  • Sanayi: Üniversitelerin sanayiyle iş birlikleri ve patent gelirleri.

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 listesinde ilk 10’a giren okullar

2027 sıralamasında dünya genelinde 118 ülke ve bölgeden 2 bin 297 üniversite değerlendirildi. Türkiye ise 124 üniversiteyle sıralamada temsil edildi.

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Türkiye'nin en iyi vakıf üniversiteleri sıralandı! Zirvedeki üniversite şaşırttı
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