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Giriş Tarihi: 7.10.2026 13:54

Türkiye'nin en iyi yemek şehirleri belli oldu! İlk 10'a girenler şaşırttı

Türk mutfağı, birbirinden farklı yöresel lezzetleriyle dünyanın dört bir yanında adından söz ettirmeye devam ediyor. Kebaptan hamur işlerine, tatlılardan çorbalara kadar her şehrin kendine özgü bir mutfak kültürü bulunuyor. Gastronomi alanında hazırlanan uluslararası listeler de Türkiye'nin bu zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Türkiye’nin en iyi yemek şehirleri belli oldu! İlk 10’a girenler şaşırttı
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Dünyanın farklı şehirlerini yöresel ve ulusal yemekleri üzerinden değerlendiren TasteAtlas'ın güncel 25/26 listesinde Türkiye'den üç şehir dünyanın en iyi 100 yemek şehri arasında yer aldı. Gaziantep 17'nci, İstanbul 24'üncü, İzmir ise 84'üncü sırada kendisine yer buldu.

Ancak Türkiye'nin gastronomi haritası yalnızca bu üç şehirle sınırlı değil. Anadolu'nun dört bir yanında kendine özgü yemekleriyle öne çıkan çok sayıda şehir bulunuyor. Kimi kebabıyla, kimi hamur işleriyle, kimi tatlılarıyla, kimi de kahvaltısıyla sofralarda ayrı bir yer tutuyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN YEMEKLERİYLE ÖNE ÇIKAN 10 ŞEHRİ

Türkiye'nin gastronomi zenginliği düşünüldüğünde yalnızca birkaç şehirle sınırlı bir liste oluşturmak mümkün değil. Ancak yöresel yemekleri, gastronomi kimliği ve ülke genelindeki bilinirliğiyle öne çıkan şehirler arasında şu isimler dikkat çekiyor:

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10. KAYSERİ

Mantı, yağlama ve pastırma denildiğinde akla gelen şehirlerden biri.

9. KONYA
Etli ekmek başta olmak üzere geleneksel Anadolu mutfağının güçlü temsilcilerinden.

8. BURSA

İskender kebabı, kestane şekeri ve çeşitli Osmanlı mutfağı lezzetleriyle öne çıkıyor.

7. MERSİN
Tantuni ve cezerye gibi şehirle özdeşleşen tatlarıyla dikkat çekiyor.

6. ADANA
Adana kebabı başta olmak üzere güçlü kebap kültürüyle gastronomi denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden.

5. ŞANLIURFA

Kebapları, çiğ köftesi ve yöresel yemekleriyle Güneydoğu mutfağının önemli temsilcilerinden.

4. HATAY

Köklü mutfak kültürü, mezeleri, kebapları ve tatlılarıyla Türkiye'nin en zengin gastronomi merkezlerinden biri.

3. İZMİR

Boyoz, kumru, İzmir köfte ve Ege mutfağının zeytinyağlılarıyla öne çıkıyor. TasteAtlas'ın güncel dünya listesinde de 84'üncü sırada bulunuyor.

2. İSTANBUL
Farklı yörelerin mutfaklarını bir araya getiren İstanbul, TasteAtlas'ın güncel dünya sıralamasında 24'üncü sırada yer alıyor.

1. GAZİANTEP
Listenin zirvesine taşınan Gaziantep; baklava, katmer, beyran ve kebaplarıyla Türkiye'nin gastronomi denildiğinde en güçlü şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. TasteAtlas'ın 25/26 dünya sıralamasında 17'nci basamakta bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN MUTFAK ZENGİNLİĞİ DÜNYADA DA DİKKAT ÇEKİYOR

TasteAtlas'ın güncel verileri, Türkiye'nin yalnızca tek bir şehirle değil, farklı bölgelerden gelen çok sayıda yemek kültürüyle öne çıktığını gösteriyor. Gaziantep'in dünya sıralamasında 17'nci sıraya kadar yükselmesi, İstanbul'un 24'üncü olması ve İzmir'in ilk 100 içerisinde yer alması Türkiye'nin gastronomi alanındaki çeşitliliğini ortaya koyuyor.

Türkiye'nin her bölgesinde farklı bir yemek kültürünün bulunması ise gastronomi meraklıları için ülke içinde adeta ayrı ayrı keşif rotaları oluşturuyor.

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Türkiye'nin en iyi yemek şehirleri belli oldu! İlk 10'a girenler şaşırttı
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