Türkiye’nin en iyi yemek şehirleri belli oldu! İlk 10’a girenler şaşırttı

Dünyanın farklı şehirlerini yöresel ve ulusal yemekleri üzerinden değerlendiren TasteAtlas'ın güncel 25/26 listesinde Türkiye'den üç şehir dünyanın en iyi 100 yemek şehri arasında yer aldı. Gaziantep 17'nci, İstanbul 24'üncü, İzmir ise 84'üncü sırada kendisine yer buldu.
Ancak Türkiye'nin gastronomi haritası yalnızca bu üç şehirle sınırlı değil. Anadolu'nun dört bir yanında kendine özgü yemekleriyle öne çıkan çok sayıda şehir bulunuyor. Kimi kebabıyla, kimi hamur işleriyle, kimi tatlılarıyla, kimi de kahvaltısıyla sofralarda ayrı bir yer tutuyor.
10. KAYSERİ
Mantı, yağlama ve pastırma denildiğinde akla gelen şehirlerden biri.
9. KONYA
Etli ekmek başta olmak üzere geleneksel Anadolu mutfağının güçlü temsilcilerinden.
8. BURSA
İskender kebabı, kestane şekeri ve çeşitli Osmanlı mutfağı lezzetleriyle öne çıkıyor.
7. MERSİN
Tantuni ve cezerye gibi şehirle özdeşleşen tatlarıyla dikkat çekiyor.
6. ADANA
Adana kebabı başta olmak üzere güçlü kebap kültürüyle gastronomi denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden.
5. ŞANLIURFA
Kebapları, çiğ köftesi ve yöresel yemekleriyle Güneydoğu mutfağının önemli temsilcilerinden.
4. HATAY
Köklü mutfak kültürü, mezeleri, kebapları ve tatlılarıyla Türkiye'nin en zengin gastronomi merkezlerinden biri.
3. İZMİR
Boyoz, kumru, İzmir köfte ve Ege mutfağının zeytinyağlılarıyla öne çıkıyor. TasteAtlas'ın güncel dünya listesinde de 84'üncü sırada bulunuyor.
2. İSTANBUL
Farklı yörelerin mutfaklarını bir araya getiren İstanbul, TasteAtlas'ın güncel dünya sıralamasında 24'üncü sırada yer alıyor.
1. GAZİANTEP
Listenin zirvesine taşınan Gaziantep; baklava, katmer, beyran ve kebaplarıyla Türkiye'nin gastronomi denildiğinde en güçlü şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. TasteAtlas'ın 25/26 dünya sıralamasında 17'nci basamakta bulunuyor.
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TasteAtlas'ın güncel verileri, Türkiye'nin yalnızca tek bir şehirle değil, farklı bölgelerden gelen çok sayıda yemek kültürüyle öne çıktığını gösteriyor. Gaziantep'in dünya sıralamasında 17'nci sıraya kadar yükselmesi, İstanbul'un 24'üncü olması ve İzmir'in ilk 100 içerisinde yer alması Türkiye'nin gastronomi alanındaki çeşitliliğini ortaya koyuyor.