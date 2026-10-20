Türkiye’nin en iyi yemekleri sıralandı! Zirvedeki lezzet herkesi şaşırtıyor

Türkiye'nin dört bir yanında hazırlanan kebaplar, çorbalar, tatlılar ve yöresel ürünler bu kez TasteAtlas'ın en iyi Türk yemekleri sıralamasında öne çıktı. Listenin en dikkat çekici ayrıntısı ise ilk sırada yer alan lezzet oldu. Geleneksel Türk mutfağının sevilen yemeklerini bir araya getiren sıralamada hangi tatların ilk 10'a girdiği merak konusu oldu.