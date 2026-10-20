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Giriş Tarihi: 20.10.2026 17:49 Son Güncelleme: 20.10.2026 17:53

Türkiye’nin en iyi yemekleri sıralandı! Zirvedeki lezzet herkesi şaşırtıyor

Dünya mutfaklarını mercek altına alan TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi yemeklerini sıraladı. Türk mutfağının zenginliğini ortaya koyan listede zirveye yerleşen lezzet ise alışılmış beklentilerin dışına çıkıyor. Geleneksel tatların bir araya geldiği sıralama, yemek tutkunlarının dikkatini çekecek ayrıntılar barındırıyor.

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Türkiye’nin en iyi yemekleri sıralandı! Zirvedeki lezzet herkesi şaşırtıyor
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Türkiye'nin dört bir yanında hazırlanan kebaplar, çorbalar, tatlılar ve yöresel ürünler bu kez TasteAtlas'ın en iyi Türk yemekleri sıralamasında öne çıktı. Listenin en dikkat çekici ayrıntısı ise ilk sırada yer alan lezzet oldu. Geleneksel Türk mutfağının sevilen yemeklerini bir araya getiren sıralamada hangi tatların ilk 10'a girdiği merak konusu oldu.

Türkiye’nin en iyi yemekleri sıralandı! Zirvedeki lezzet herkesi şaşırtıyor

TASTEATLAS'IN TÜRK YEMEKLERİ SIRALAMASINDA HANGİ LEZZETLER ÖNE ÇIKTI?

Türk mutfağının birbirinden farklı lezzetlerini bir araya getiren TasteAtlas listesi, geleneksel tariflere farklı bir açıdan bakmayı sağlıyor. Et yemeklerinden çorbalara, yöresel tatlardan tatlılara uzanan sıralamada dikkat çeken lezzetler bulunuyor. Üstelik listenin üst sıralarında yer alan yemekler, Türk mutfağı denildiğinde herkesin ilk aklına gelen seçeneklerle sınırlı değil.

İşte TasteAtlas'a göre Türkiye'nin en iyi 10 yemeği:

Türkiye’nin en iyi yemekleri sıralandı! Zirvedeki lezzet herkesi şaşırtıyor

10. BAL KAYMAK

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Türkiye’nin en iyi yemekleri sıralandı! Zirvedeki lezzet herkesi şaşırtıyor

9. MERCİMEK ÇORBASI

Türkiye’nin en iyi yemekleri sıralandı! Zirvedeki lezzet herkesi şaşırtıyor

8. PİLİÇ TOPKAPI

Türkiye’nin en iyi yemekleri sıralandı! Zirvedeki lezzet herkesi şaşırtıyor

7. HÜNKÂR BEĞENDİ

Türkiye’nin en iyi yemekleri sıralandı! Zirvedeki lezzet herkesi şaşırtıyor

6. FISTIKLI SARMA

Türkiye’nin en iyi yemekleri sıralandı! Zirvedeki lezzet herkesi şaşırtıyor

5. AFYON SUCUĞU

Türkiye’nin en iyi yemekleri sıralandı! Zirvedeki lezzet herkesi şaşırtıyor

4. BEYRAN ÇORBASI

Türkiye’nin en iyi yemekleri sıralandı! Zirvedeki lezzet herkesi şaşırtıyor

3. ANTAKYA KÜNEFESİ

Türkiye’nin en iyi yemekleri sıralandı! Zirvedeki lezzet herkesi şaşırtıyor

2. OLTU CAĞ KEBABI

Türkiye’nin en iyi yemekleri sıralandı! Zirvedeki lezzet herkesi şaşırtıyor

1. KALAMAR TAVA

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Türkiye’nin en iyi yemekleri sıralandı! Zirvedeki lezzet herkesi şaşırtıyor
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