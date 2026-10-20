Türkiye’nin en iyi yemekleri sıralandı! Zirvedeki lezzet herkesi şaşırtıyor

Türkiye'nin dört bir yanında hazırlanan kebaplar, çorbalar, tatlılar ve yöresel ürünler bu kez TasteAtlas'ın en iyi Türk yemekleri sıralamasında öne çıktı. Listenin en dikkat çekici ayrıntısı ise ilk sırada yer alan lezzet oldu. Geleneksel Türk mutfağının sevilen yemeklerini bir araya getiren sıralamada hangi tatların ilk 10'a girdiği merak konusu oldu.
Türk mutfağının birbirinden farklı lezzetlerini bir araya getiren TasteAtlas listesi, geleneksel tariflere farklı bir açıdan bakmayı sağlıyor. Et yemeklerinden çorbalara, yöresel tatlardan tatlılara uzanan sıralamada dikkat çeken lezzetler bulunuyor. Üstelik listenin üst sıralarında yer alan yemekler, Türk mutfağı denildiğinde herkesin ilk aklına gelen seçeneklerle sınırlı değil.
İşte TasteAtlas'a göre Türkiye'nin en iyi 10 yemeği: