TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHRİ

SİNOP

Karadeniz'in gözde şehirlerinden Sinop, "mutlu insanlar şehri" unvanıyla anılıyor. TÜİK'in araştırmasında yüzde 77,7'lik mutluluk oranıyla Türkiye genelinde ilk sıraya yerleşen kent, Karadeniz Bölgesi'nin de en mutlu ili oldu. Sinop'un 2025 yılı nüfusu ise 225 bin 848 kişi olarak kayıtlara geçti.