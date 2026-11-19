Kalabalık metropollerin yoğun temposundan uzaklaşıp daha sakin bir yaşam arayanların gözü, mutluluk oranı en yüksek illere çevrildi. TÜİK'in il bazlı yaşam memnuniyeti verilerine dayanan tabloda, büyükşehirlerin ilk 10'da yer almaması dikkat çekerken zirvedeki şehir merak uyandırdı. İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri ve oranları...
TÜİK'in il bazlı yaşam memnuniyeti verilerine göre mutluluk düzeyi en yüksek şehirler sıralandı. Sakin yaşam temposu ve sosyal bağlarıyla öne çıkan iller arasında ilk sırayı alan şehir dikkat çekti.
İşte listedeki o iller...
9- SİİRT
Nüfusu 332.369, Mutluluk oranı: % 71.65
8 - UŞAK
374.405 nüfuslu Uşak'ın mutluluk oranı %72.34
7 - DÜZCE
%72.77'lik oranla Düzce 7. sırada, il nüfusu ise; 415.622.
6 - ÇANKIRI
%73.5'luk oranla Çankırı, nüfusu 200.549.
5 - KÜTAHYA
Kütahya; % 73.76. Nüfusu: 570.478
4 - KIRIKKALE
Kırıkkale %75.48'lik mutluluk yüzdesine sahip. Şehrin toplam nüfusu ise 282.830.
3 - BAYBURT
82.836'lık nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri. %75.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında üçüncü sırada.
2 - AFYONKARAHİSAR
%76.43 oranıyla ikincisi sırada yerleşti. Nüfusu; 751.808
SİNOP
Karadeniz'in gözde şehirlerinden Sinop, "mutlu insanlar şehri" unvanıyla anılıyor. TÜİK'in araştırmasında yüzde 77,7'lik mutluluk oranıyla Türkiye genelinde ilk sıraya yerleşen kent, Karadeniz Bölgesi'nin de en mutlu ili oldu. Sinop'un 2025 yılı nüfusu ise 225 bin 848 kişi olarak kayıtlara geçti.