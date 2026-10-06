Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesindeki şehir dikkat çekti

10- ŞIRNAK
Şırnak, % 71.36 oranıyla en fazla mutlu insanın yaşadığı 10 şehir. Şehrin nüfusu ise 537 bin 672.
8 - UŞAK
Uşak, %72.34'lük mutluluk oranı ile 8. sırada yer alıyor. Nüfusu ise; 369.433.
7 - DÜZCE
395.979 kişilik nüfusuyla Düzce, %72.77'lik mutluluk oranıyla listenin 7. sırasında bulunuyor.
6 - ÇANKIRI
Çankırı, 216.312 olan nüfusunun yanı sıra mutluluk oranıyla listenin 6. sırasında. %73.5 olan bu oran ile birçok ili geride bırakıyor.
5 - KÜTAHYA
279 bin 367'lik nüfusuyla listenin beşinci sırada yer alan Kütahya, % 73.76 oranla mutlu bir şehir.
4 - KIRIKKALE
Kırıkkale, %75.48'lik oranla Türkiye'nin en mutlu 4. şehri oluyor. Şehrin nüfusu ise 271.92.
3 - BAYBURT
81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri olan Bayburt, aynı zamanda en mutlu insanların yaşadığı 3. şehir. %75.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında da üst sıralarada yerini alıyor.
2 - AFYONKARAHİSAR
Türkiye'nin en mutlu "ikinci şehri" olan Afyonkarahisar, %76.43 oranla öne çıkıyor. Şehrin nüfusu ise 736.912.
TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHRİ!
1 - SİNOP
Sinop, hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili olarak "huzurun başkenti" denilebilecek kadar yüksek bir orana sahip. %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, tam 80 ili geride bırakıyor. Şehrin nüfusu ise 216.460.