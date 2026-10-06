Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesindeki şehir dikkat çekti

Türkiye'nin mutluluk haritası ortaya çıktı! Yaşam memnuniyeti verileri, bazı şehirlerin diğerlerine göre çok daha farklı bir tablo çizdiğini gösterdi. Büyükşehirlerin gölgesinde kalan bazı şehirler listede öyle bir noktaya yerleşti ki sonuçları görenler şaşırdı.