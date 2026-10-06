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Giriş Tarihi: 6.10.2026 10:48 Son Güncelleme: 6.10.2026 10:51

Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesindeki şehir dikkat çekti

Türkiye'nin mutluluk tablosu tahminleri altüst etti! Nüfusu, kalabalığı ve ekonomik gücüyle öne çıkan şehirler beklenen sonucu alamazken, daha sakin yaşamıyla dikkat çeken bazı şehirler zirveye oynadı. Veriler ortaya çıkınca “Mutluluğun adresi gerçekten burası mı?” sorusu gündeme geldi.

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Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesindeki şehir dikkat çekti
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Türkiye'nin mutluluk haritası ortaya çıktı! Yaşam memnuniyeti verileri, bazı şehirlerin diğerlerine göre çok daha farklı bir tablo çizdiğini gösterdi. Büyükşehirlerin gölgesinde kalan bazı şehirler listede öyle bir noktaya yerleşti ki sonuçları görenler şaşırdı.

Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesindeki şehir dikkat çekti

10- ŞIRNAK

Şırnak, % 71.36 oranıyla en fazla mutlu insanın yaşadığı 10 şehir. Şehrin nüfusu ise 537 bin 672.

Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesindeki şehir dikkat çekti

9- SİİRT

331.70 nüfusuyla Siirt, % 71.65 ile listenin 9. sırasında yer alıyor.

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Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesindeki şehir dikkat çekti

8 - UŞAK

Uşak, %72.34'lük mutluluk oranı ile 8. sırada yer alıyor. Nüfusu ise; 369.433.

Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesindeki şehir dikkat çekti

7 - DÜZCE

395.979 kişilik nüfusuyla Düzce, %72.77'lik mutluluk oranıyla listenin 7. sırasında bulunuyor.

Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesindeki şehir dikkat çekti

6 - ÇANKIRI

Çankırı, 216.312 olan nüfusunun yanı sıra mutluluk oranıyla listenin 6. sırasında. %73.5 olan bu oran ile birçok ili geride bırakıyor.

Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesindeki şehir dikkat çekti

5 - KÜTAHYA

279 bin 367'lik nüfusuyla listenin beşinci sırada yer alan Kütahya, % 73.76 oranla mutlu bir şehir.

Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesindeki şehir dikkat çekti

4 - KIRIKKALE

Kırıkkale, %75.48'lik oranla Türkiye'nin en mutlu 4. şehri oluyor. Şehrin nüfusu ise 271.92.

Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesindeki şehir dikkat çekti

3 - BAYBURT

81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri olan Bayburt, aynı zamanda en mutlu insanların yaşadığı 3. şehir. %75.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında da üst sıralarada yerini alıyor.

Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesindeki şehir dikkat çekti

2 - AFYONKARAHİSAR

Türkiye'nin en mutlu "ikinci şehri" olan Afyonkarahisar, %76.43 oranla öne çıkıyor. Şehrin nüfusu ise 736.912.

Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesindeki şehir dikkat çekti

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHRİ!
1 - SİNOP

Sinop, hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili olarak "huzurun başkenti" denilebilecek kadar yüksek bir orana sahip. %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, tam 80 ili geride bırakıyor. Şehrin nüfusu ise 216.460.

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Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesindeki şehir dikkat çekti
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