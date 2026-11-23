Türkiye'nin farklı bölgelerine yayılan 29 ilçe, şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Kimi denize yakın konumuyla, kimi yemyeşil doğasıyla, kimi de küçük yerleşim düzeniyle dikkat çekiyor. Gürültünün azaldığı, günlük yaşamın daha dingin aktığı bu adresler, huzurlu bir hayat arayanlar için alternatif oluşturuyor.