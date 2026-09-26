Türkiye’nin en sıcak ve en kurak yılı belli oldu! Meteoroloji raporu 62 yıl sonra bir ilki ortaya koydu

Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda iklim değişikliğinin geleceğin değil, bugünün meselesi olduğunu vurgulayarak, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün paylaştığı 2016–2025 döneminin küresel ve ulusal sıcaklık ile kuraklık analizlerine göre, 2024 Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılı, 2025 ise 1964'ten bu yana en kurak yılı oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin artık bir zorunluluk olduğunu belirterek, "İklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.