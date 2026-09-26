Türkiye’nin en sıcak ve en kurak yılı belli oldu! Meteoroloji raporu 62 yıl sonra bir ilki ortaya koydu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2016-2025 dönemine ilişkin sıcaklık ve kuraklık analizlerini paylaştı. Buna göre 2024, Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılı olurken, 2025 ise 1964'ten bu yana en kurak yıl olarak kayıtlara geçti.
Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda iklim değişikliğinin geleceğin değil, bugünün meselesi olduğunu vurgulayarak, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün paylaştığı 2016–2025 döneminin küresel ve ulusal sıcaklık ile kuraklık analizlerine göre, 2024 Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılı, 2025 ise 1964'ten bu yana en kurak yılı oldu." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin artık bir zorunluluk olduğunu belirterek, "İklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
2016-2025 DÖNEMİ KÜRESEL ÖLÇEKTE EN SICAK 10 YIL
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün farklı uluslararası kuruluşların ölçüm verileriyle yaptığı analizlere göre 2016-2025 dönemi, küresel ölçekte kayıtlardaki en sıcak 10 yıllık dönem oldu.
2023 yılında belirgin bir sıcaklık artışı yaşanırken, 2024 yılı 15,1 derecelik ortalama sıcaklıkla küresel ölçekte kaydedilen en sıcak yıl oldu. 2025 ise Copernicus/Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) veri setlerinde üçüncü en sıcak yıl olarak sınıflandırıldı.
2025 yılında küresel okyanus ısı içeriği de modern gözlem tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.
Dünya Meteoroloji Örgütü değerlendirmelerine göre ise 2015-2025 arasındaki 11 yılın tamamı, kayıtlardaki en sıcak 11 yıl oldu.
TÜRKİYE'DE SICAKLIK REKORU 2024'TE KIRILDI
Türkiye'de de sıcaklık artışının küresel eğilimle uyumlu olduğu ve son 10 yılda çok sayıda yüksek sıcaklık rekoru kaydedildiği belirtildi.
MGM verilerine göre Türkiye'nin 2023 yılı ortalama sıcaklığı 15,1 derece oldu. Bu değer, 1991-2020 döneminin normalinin yaklaşık 1,2 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece 2023, Türkiye'nin üçüncü en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti.
2024 yılında ise Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 15,6 dereceye yükseldi. Böylece 2024, Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılı oldu.
Türkiye'de 2016-2025 döneminin ortalama sıcaklığı ise 14,9 derece olarak ölçüldü.
2025, 1964'TEN BU YANA EN KURAK YIL
Türkiye'de kuraklık açısından 2020-2022 dönemi ve özellikle 2025 yılı öne çıktı. Dünya Meteoroloji Örgütü ile Copernicus/ECMWF değerlendirmelerine göre 2025, Türkiye'nin 1964'ten bu yana en kurak yılı oldu.
2025 yılında Türkiye genelinde yıllık yağışlar normalin yüzde 27,6 altında gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bazı kesimlerinde ise yağış açığı yüzde 60'ın üzerine çıktı.
Aynı yıl Türkiye'de yüksek sıcaklık koşullarının da yaşandığı belirtilirken, ulusal maksimum sıcaklık 25 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 derece olarak ölçüldü.
Analizde, Karadeniz Bölgesi dışında Türkiye'nin tamamında 2016-2025 döneminde gerçekleşen ortalama sıcaklık değerlerinin "iyimser ve kötümser senaryo" beklentilerinin de üzerinde gerçekleştiği vurgulandı.
Raporun sonuç bölümünde, 2016-2025 döneminin küresel iklim sistemindeki ısınmanın hızını ve bunun Türkiye'deki yansımalarını ortaya koyduğu belirtildi. Türkiye'de sıcaklık farklarının belirginleştiği ve 2024'ün yeni ulusal sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçtiği ifade edilirken, kuraklık açısından 2020-2022 dönemi ile özellikle 2025'in öne çıktığı kaydedildi.
İklim değişikliği geleceğin değil, bugünün meselesi.🌎— Murat KURUM (@murat_kurum) September 26, 2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzün paylaştığı 2016–2025 döneminin küresel ve ulusal sıcaklık ile kuraklık analizlerine göre;
☀️2024 Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılı,
2025 ise 1964'ten bu yana en kurak yılı oldu.… pic.twitter.com/JBQEiR7Elm