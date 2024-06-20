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Giriş Tarihi: 20.6.2024 14:20 Son Güncelleme: 20.6.2024 14:22

Türkiye’nin en uzun nehrinde balık ölümleri

Türkiye´nin en uzun nehri olan Kızılırmak´ın Sivas merkeze bağlı Köklüce köyü ve İncesu mevkinde bazı bölümlerde, balık ölümleri meydana geldi. Nehri yüzeyi ve kıyısında onlarca balık ölüsü görüldü.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Türkiye’nin en uzun nehrinde balık ölümleri

Sivas´ın İmranlı ilçesinde doğan ve Bafra üzerinden Karadeniz´e dökülen Kızılırmak´ta son günlerde balık ölümleri yaşanıyor. 1355 kilometre uzunluğu ile Türkiye´nin en uzun nehri Kızılırmak´ın, Sivas merkeze bağlı 10 kilometre uzaklıktaki Köklüce köyü ve İncesu mevkiinde balık ölümleri görüldü.

Son birkaç gündür meydana gelen ölümlerde balıkların, nehir kenarlarında bulunan ağaçlara ve taşlara takıldığı gözlendi. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı kentte önceki yıllarda da benzer manzaralar yaşanmıştı. Önceki yıllarda da aynı yerde görülen balık ölümlerinin, sudaki oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklandığı açıklanmıştı.

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Türkiye’nin en uzun nehrinde balık ölümleri
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