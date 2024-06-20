Türkiye’nin en uzun nehrinde balık ölümleri

Sivas´ın İmranlı ilçesinde doğan ve Bafra üzerinden Karadeniz´e dökülen Kızılırmak´ta son günlerde balık ölümleri yaşanıyor. 1355 kilometre uzunluğu ile Türkiye´nin en uzun nehri Kızılırmak´ın, Sivas merkeze bağlı 10 kilometre uzaklıktaki Köklüce köyü ve İncesu mevkiinde balık ölümleri görüldü.

Son birkaç gündür meydana gelen ölümlerde balıkların, nehir kenarlarında bulunan ağaçlara ve taşlara takıldığı gözlendi. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı kentte önceki yıllarda da benzer manzaralar yaşanmıştı. Önceki yıllarda da aynı yerde görülen balık ölümlerinin, sudaki oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklandığı açıklanmıştı.