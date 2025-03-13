Türkiye’nin en yaşlı illeri listesi açıklandı: İşte en yaşlı nüfusa sahip şehirlerimiz!

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10,0'ını geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesidir. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi. Peki Türkiye'nin hangi illeri yaşlı nüfusa sahip? İşte o tablo...

EN YAŞLI VE DÜŞÜK NÜFUS ORANI

En yaşlı nüfus oranı