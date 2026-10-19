Türkiye'nin en yüksek puanlı 10 lisesi açıklandı: LGS şampiyonlarının gözdesi bu okullar oldu!

TÜRKİYE'NİN EN İYİ LİSELERİ HANGİ ÖLÇÜTE GÖRE SIRALANDI?

Bu haberdeki sıralama, MEB'in 2026 yılında yayımladığı merkezî sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının taban puanları esas alınarak hazırlandı. Okullar, ilgili yerleştirme döneminde oluşan taban puanları dikkate alınarak karşılaştırıldı. Taban puanı, bir okula yerleşen son öğrencinin puanını gösterdiği için yerleştirme sonuçlarına ilişkin önemli bir veri sunuyor.

Ancak taban puanları, okulların bütün eğitim özelliklerini veya genel başarı düzeylerini tek başına ortaya koymuyor. Bu nedenle listedeki sıralama, resmî bir MEB "en iyi lise" sıralaması değil, LGS taban puanlarına dayalı bir karşılaştırma olarak değerlendirilmelidir.