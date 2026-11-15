Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2024 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verileri, şehirlerin üretim ve gelir gücünü ortaya koydu. İller arasındaki refah farkını gün yüzüne çıkaran raporda, kişi başına düşen milli geliri en yüksek şehirler belli oldu. Sürpriz çıkış yapan iller dikkat çekerken, zirvedeki yarış yeniden şekillendi. İşte 81 ilin en güncel zenginlik ve refah sıralaması...
İŞTE İL İL ZENGİN ŞEHİRLER SIRALAMASI
80-AĞRI
194.660
79-VAN
203.049
78-MUŞ
230.300
77-BİTLİS
231.869
76-BATMAN
236.422
75-DİYARBAKIR
245.024
74-MARDİN
247.416
73-KİLİS
253.567
72-SİİRT
261.810
71-TOKAT
264.527
70-IĞDIR
264.690
69-BİNGÖL
276.713
68-GÜMÜŞHANE
287.458
67-ORDU
293.783
66-KARS
302.089
65-YOZGAT
303.087
64-HAKKARİ
304.752
63-ŞIRNAK
306.150
62-GİRESUN
307.828
61-OSMANİYE
316.158
60-GAZİANTEP
318.204
59-BARTIN
318.484
58-SİNOP
321.023
57-ERZURUM
321.146
56-ADIYAMAN
327.509
55-ÇORUM
328.605
54-BAYBURT
331.432
53-AFYONKARAHİSAR
336.256
52-KAHRAMANMARAŞ
342.287
51-TRABZON
345.969
50-AMASYA
346.376
49-HATAY
346.978
48-KIRŞEHİR
347.041
47-ELAZIĞ
349.939
46-ADANA
350.981
45-SİVAS
351.134
44-RİZE
355.740
43-NİĞDE
362.804
42-ZONGULDAK
364.851
41-NEVŞEHİR
365.241
40-MALATYA
365.880
39-SAMSUN
369.415
38-KARABÜK
369.785
37-ARDAHAN
385.104
36-AYDIN
387.277
35-ISPARTA
388.226
34-KONYA
388.841
33-ARTVİN
390.108
32-BURDUR
392.276
31-ERZİNCAN
394.311
30-KASTAMONU
395.056
29-UŞAK
397.680
28-KAYSERİ
403.635
27-AKSARAY
404.383
26-KÜTAHYA
406.533
25-DENİZLİ
411.046
24-EDİRNE
417.266
23-ÇANKIRI
430.386
22-KIRIKKALE
436.061
21-MERSİN
444.761
20-DÜZCE
450.404
19-MANİSA
454.705
18-BALIKESİR
459.714
17-KARAMAN
471.850
16-TUNCELİ
478.675
15-SAKARYA
479.426
14-ÇANAKKALE
482.680
13-BURSA
492.876
12-YALOVA
501.231
11-MUĞLA
526.553
10-BİLECİK
527.473
9-ESKİŞEHİR
530.834
8-KIRKLARELİ
531.388
7-BOLU
548.317
6-İZMİR
556.376
5-ANTALYA
561.429
4-TEKİRDAĞ
604.226
3-ANKARA
788.859