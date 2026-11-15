Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo
Giriş Tarihi: 15.11.2026 15:10 Son Güncelleme: 15.11.2026 15:13

Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı en son ekonomik veriler, illerin refah ve üretim performansındaki sürpriz değişimi gözler önüne serdi. Kişi başına düşen milli gelir ve ekonomik hacim kriterleriyle hazırlanan Türkiye'nin en zengin illeri sıralamasında zirve yarışı kızıştı. Listenin ilk sıralarında yer alan iller ezber bozdu. İşte 81 ilin il il ekonomi ve zenginlik sıralaması...

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Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2024 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verileri, şehirlerin üretim ve gelir gücünü ortaya koydu. İller arasındaki refah farkını gün yüzüne çıkaran raporda, kişi başına düşen milli geliri en yüksek şehirler belli oldu. Sürpriz çıkış yapan iller dikkat çekerken, zirvedeki yarış yeniden şekillendi. İşte 81 ilin en güncel zenginlik ve refah sıralaması...

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

İŞTE İL İL ZENGİN ŞEHİRLER SIRALAMASI

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL)

81- ŞANLIURFA

188.144

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

80-AĞRI

194.660

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

79-VAN

203.049

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

78-MUŞ

230.300

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

77-BİTLİS

231.869

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

76-BATMAN

236.422

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

75-DİYARBAKIR

245.024

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

74-MARDİN

247.416

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

73-KİLİS

253.567

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

72-SİİRT

261.810

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

71-TOKAT

264.527

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

70-IĞDIR

264.690

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

69-BİNGÖL

276.713

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

68-GÜMÜŞHANE

287.458

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

67-ORDU

293.783

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

66-KARS

302.089

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

65-YOZGAT

303.087

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

64-HAKKARİ

304.752

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

63-ŞIRNAK

306.150

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

62-GİRESUN

307.828

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

61-OSMANİYE

316.158

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

60-GAZİANTEP

318.204

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

59-BARTIN

318.484

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

58-SİNOP

321.023

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

57-ERZURUM

321.146

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

56-ADIYAMAN

327.509

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

55-ÇORUM

328.605

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

54-BAYBURT

331.432

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

53-AFYONKARAHİSAR

336.256

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

52-KAHRAMANMARAŞ

342.287

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

51-TRABZON

345.969

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

50-AMASYA

346.376

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

49-HATAY

346.978

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

48-KIRŞEHİR

347.041

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

47-ELAZIĞ

349.939

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

46-ADANA

350.981

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

45-SİVAS

351.134

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

44-RİZE

355.740

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

43-NİĞDE

362.804

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

42-ZONGULDAK

364.851

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

41-NEVŞEHİR

365.241

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

40-MALATYA

365.880

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

39-SAMSUN

369.415

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

38-KARABÜK

369.785

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

37-ARDAHAN

385.104

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

36-AYDIN

387.277

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

35-ISPARTA

388.226

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

34-KONYA

388.841

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

33-ARTVİN

390.108

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

32-BURDUR

392.276

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

31-ERZİNCAN

394.311

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

30-KASTAMONU

395.056

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

29-UŞAK

397.680

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

28-KAYSERİ

403.635

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

27-AKSARAY

404.383

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

26-KÜTAHYA

406.533

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

25-DENİZLİ

411.046

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

24-EDİRNE

417.266

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

23-ÇANKIRI

430.386

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

22-KIRIKKALE

436.061

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

21-MERSİN

444.761

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

20-DÜZCE

450.404

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

19-MANİSA

454.705

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

18-BALIKESİR

459.714

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

17-KARAMAN

471.850

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

16-TUNCELİ

478.675

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

15-SAKARYA

479.426

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

14-ÇANAKKALE

482.680

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

13-BURSA

492.876

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

12-YALOVA

501.231

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

11-MUĞLA

526.553

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

10-BİLECİK

527.473

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

9-ESKİŞEHİR

530.834

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

8-KIRKLARELİ

531.388

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

7-BOLU

548.317

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

6-İZMİR

556.376

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

5-ANTALYA

561.429

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

4-TEKİRDAĞ

604.226

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

3-ANKARA

788.859

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

2-KOCAELİ

788.873

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

1-İSTANBUL

802.669

*Kaynak: TÜİK İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2024 Raporu

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

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Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo
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