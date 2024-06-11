Türkiye’nin ikinci astronotu yurda döndü

8 Haziran'da ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport Tesisleri'nden uzay yolculuğuna başlayan Tuva Cihangir Atasever 7 deneye imza attı. Atasever, mikro yerçekimi koşullarının kalıtsal hastalıklara ne gibi yansıması olduğu, vücuttaki kan yayılımı ve basınç değişimini nasıl etkilediği gibi birbirinden önemli bilimsel araştırmaların öncüsü oldu. Genç astronot, yurda döndükten sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte kameraların karşısına geçti. Atasever'in tarihi bir misyonu geride bıraktığını dile getiren Bakan Kacır, "Hem Türk bayrağını hem de Azerbaycan bayrağını uzayda gururla taşıyarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Yanında taşıdığı 'kefiye' ile Filistin halkının, Gazzeli çocukların yaşadığı eziyeti, dünyaya duyurdu" dedi.Tuva Cihangir Atasever ise, "Gençlerimiz her zaman iddialı hayaller kursunlar. Bizim yaptıklarımızı yeterli görmeyip onların daha da üstünde hayaller kursunlar. Bu hayalleri, gerçekleştirilebilir hedeflere dönüştürsünler. Kendilerine destek olabilecek kişilerin kapılarını çalsınlar" şeklinde konuştu.