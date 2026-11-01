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Giriş Tarihi: 1.11.2026 10:54

Türkiye'nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

Türkiye'nin idari yapısı yıllar içinde birçok kez değişti. Bazı yerler var ki bir zamanlar küçük birer ilçe olarak biliniyordu, ancak zamanla büyüyerek il statüsüne yükseldi. İşte Türkiye'de sonradan il olan ilçeler...

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Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!
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Türkiye'de de bazı yerleşimler, küçük bir ilçe olarak başladıkları yolculukta bugün birer il haline geldi. İşte Türkiye'nin il olan ilçeleri...

1989'DA İL OLANLAR:

Aksaray (Niğde'ye bağlıydı)

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

Bayburt (Gümüşhane'ye bağlıydı)

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

Karaman (Konya'ya bağlıydı)

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

Kırıkkale (Ankara'ya bağlıydı)

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

1990'DA İL OLANLAR:

Batman (Siirt'e bağlıydı)

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

Şırnak (Siirt'e bağlıydı)

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

1991'DE İL OLANLAR:

Bartın (Zonguldak'a bağlıydı)

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

1992'DE İL OLANLAR: En fazla il bu yıl kuruldu...

Ardahan (Kars'a bağlıydı)

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

Iğdır (Kars'a bağlıydı)

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

Karabük (Zonguldak'a bağlıydı)

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

Kilis (Gaziantep'e bağlıydı)

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

Osmaniye (Adana'ya bağlıydı)

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

Yalova (İstanbul'a bağlıydı)

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

Düzce (Bolu'ya bağlıydı; 1999 depremi sonrası 1999'da il oldu)

Düzce diğerlerinden farklı olarak 1999 yılında il statüsü kazandı.

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER

Öte yandan, Türkiye'de il olmaya aday ilçeler yeniden gündemde... İşte il statüsüne en yakın görülen ilçeler ve merak edilen detaylar…

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

İŞTE O LİSTE

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

LÜLEBURGAZ

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

ÇERKEZKÖY

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

SİLİVRİ

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

ÇORLU

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

BÜYÜKÇEKMECE

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

TUZLA

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

KAPAKLI

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

GEBZE

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

ÇAYIROVA

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

DARICA

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

EREĞLİ

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

BANDIRMA

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

MUSTAFAKEMALPAŞA

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

İNEGÖL

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

TAVŞANLI

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

EDREMİT

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

BERGAMA

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

SOMA

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

ALİAĞA

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

AKHİSAR

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

SALİHLİ

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

TORBALI

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

ÖDEMİŞ

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

NAZİLLİ

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

ALAŞEHİR

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

SÖKE

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

KUŞADASI

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

MİLAS

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

BODRUM

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

FETHİYE

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

SERİK

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

MANAVGAT

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

ALANYA

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

POLATLI

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

EREĞLİ

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

ERDEMLİ

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

SİLİFKE

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

KOZAN

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

KADİRLİ

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

CEYHAN

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

DÖRTYOL

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

İSKENDERUN

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

KIRIKHAN

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

ARSUZ

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

REYHANLI

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

ELBİSTAN

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

KAHTA

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

SİVEREK

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

VİRANŞEHİR

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

SURUÇ

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

ERGANİ

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

AKÇAKALE

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

NİZİP

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

BİSMİL

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

MİDYAT

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

NUSAYBİN

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

CİZRE

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

SİLOPİ

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

YÜKSEKOVA

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

ERCİŞ

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

PATNOS

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

DOĞUBAYAZIT

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

FATSA

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

ÜNYE

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

ERBAA

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

BAFRA

Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

ÇARŞAMBA

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör

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