Türkiye’nin il olan ilçeleri açıklandı: Bu 14 yeri duyunca şaşıracaksınız!

Bayburt (Gümüşhane'ye bağlıydı)
Kırıkkale (Ankara'ya bağlıydı)
1990'DA İL OLANLAR:
Batman (Siirt'e bağlıydı)
Şırnak (Siirt'e bağlıydı)
1991'DE İL OLANLAR:
Bartın (Zonguldak'a bağlıydı)
1992'DE İL OLANLAR: En fazla il bu yıl kuruldu...
Ardahan (Kars'a bağlıydı)
Iğdır (Kars'a bağlıydı)
Karabük (Zonguldak'a bağlıydı)
Kilis (Gaziantep'e bağlıydı)
Osmaniye (Adana'ya bağlıydı)
Yalova (İstanbul'a bağlıydı)
Düzce (Bolu'ya bağlıydı; 1999 depremi sonrası 1999'da il oldu)
Düzce diğerlerinden farklı olarak 1999 yılında il statüsü kazandı.
İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER
Öte yandan, Türkiye'de il olmaya aday ilçeler yeniden gündemde... İşte il statüsüne en yakın görülen ilçeler ve merak edilen detaylar…
İŞTE O LİSTE
LÜLEBURGAZ
ÇERKEZKÖY
SİLİVRİ
ÇORLU
BÜYÜKÇEKMECE
TUZLA
KAPAKLI
GEBZE
ÇAYIROVA
DARICA
EREĞLİ
BANDIRMA
MUSTAFAKEMALPAŞA
İNEGÖL
TAVŞANLI
EDREMİT
BERGAMA
SOMA
ALİAĞA
AKHİSAR
SALİHLİ
TORBALI
ÖDEMİŞ
NAZİLLİ
ALAŞEHİR
SÖKE
KUŞADASI
MİLAS
BODRUM
FETHİYE
SERİK
MANAVGAT
ALANYA
POLATLI
EREĞLİ
ERDEMLİ
SİLİFKE
KOZAN
KADİRLİ
CEYHAN
DÖRTYOL
İSKENDERUN
KIRIKHAN
ARSUZ
REYHANLI
ELBİSTAN
KAHTA
SİVEREK
VİRANŞEHİR
SURUÇ
ERGANİ
AKÇAKALE
NİZİP
BİSMİL
MİDYAT
NUSAYBİN
CİZRE
SİLOPİ
YÜKSEKOVA
ERCİŞ
PATNOS
DOĞUBAYAZIT
FATSA
ÜNYE
ERBAA