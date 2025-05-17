Türkiye’nin ilk Aile Üniversitesi Boğaziçi’nde açıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi ve Başakşehir Belediyesi işbirliğiyle, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen Aile Üniversitesi Programı'nın açılış etkinliği yapıldı. Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün aile yapısının risk altında olduğunu söyledi. Türkiye nüfusunda düşüş yaşandığına dikkati çekti. Nüfusun yükseltmesinin düşmesinden daha zor olduğunu vurgulayan Yenigün "İleride en büyük alarm, sosyal sigorta kurumumuzda olacak. Artık kendisini yenileyemeyecek, yaşlı nüfusuna bakamayacak hale gelecek. Bu yüzden alarm veren noktalarda da 'Nüfus Politikaları Kurulu' diye bir kurul oluşturduk. Çocuk yardımlarıyla ilgili çok düşük bir rakam vardı, 300 lira gibi. Biz bu rakamları da değiştirdik. İlk doğumda 5 bin, ikinciye her ay olmak üzere 1500 ve üçüncü de 5 bin olmak üzere yardımlar yapıyoruz" dedi.

YENİ SINAVLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de modern çağın getirdiği hızlı değişim, teknolojik dönüşüm, bireyselleşme ve toplumsal rollerdeki farklılaşma aile kurumunu yeni sınavlarla karşı karşıya bıraktığını hatırlatarak "Biz bu noktada üniversite olarak bilgiyi, bilimi, araştırmayı ve eğitimi bu sürecin merkezine yerleştirme sorumluluğunu hissediyoruz" diye konuştu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise teknolojiyle birlikte değişimlerin arttığını belirterek, Aile Üniversitesinin iletişim kurmaya ve ortak fikir oluşturmaya önemli katkıda bulunacağını vurguladı.

HANGİ PROGRAMLAR OLACAK

Program, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) koordinasyonunda iki fazda yürütülecek. İlk fazda "Anne", "Baba" ve "Evlilik" fakülteleriyle başlayan model, ikinci dönemde "Büyükanne-Büyükbaba" ve "Çocuk" fakülteleriyle genişleyecek. Program, yalnızca teorik değil, aynı zamanda pratik ve deneyim temelli modüllerle zenginleştirilmiş durumda. Bu kapsamda "Büyükanne ve Büyükbaba ile Sözlü Tarih"atölyeleriyle kuşaklar arası hafıza aktarımı teşvik ediliyor. Babalar için Finansal Okuryazarlık" eğitimiyle aile ekonomisi yönetimi güçlendiriliyor. "Anne-Baba için Dijital Dünya Rehberi" ile teknolojik bilinç yükseltiliyor. "Eşler için Yaratıcı Drama" modülüyle ise duygusal bağların güçlenmesi amaçlanıyor. Bunlar gibi daha pek çok farklı bakış açısıyla tasarlanmış atölyeleri barındıran programın içeriğinde "Üreten ve Güçlenen Anne" vurgusuyla kadınların hem bireysel gelişimlerine hem aile içindeki rollerine daha donanımlı biçimde katkı sunmaları destekleniyor.