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Giriş Tarihi: 3.10.2023

Türkiye’nin ilk fincan müzesi açılıyor

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Türkiye’nin ilk fincan müzesi açılıyor
Elazığ Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği (ETUDER) tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında Türkiye'de ilk defa fincan müzesi açılıyor. 29 Ekim'de açılacak olan müzede 2023 fincanın sergilenmesi hedefleniyor. Dernek tarafından şimdiye kadar vatandaşların bağışlarıyla 1200 fincan toplanırken hedef 2023 fincan ile müzeyi açmak. Müze sayesinde Türk kültürü içerisinde 500 yıllık bir geçmişi olan kahvenin pişirme ve sunum teknikleriyle ilgili ritüellerin hatırlatılması amaçlanıyor.




ETUDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bulut, "Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ithafen bir kahve fincanı müzesi açmayı planladık. Türk kültürü içerisinde 500 yıllık bir geçmişi olan kahve pişirme, sunum teknikleri onlarla ilgili ritüelleri hatırlattık. Ve bu ritüellerin sahip olduğu fincanları biriktirip bir müze oluşturmayı hedefledik. Müzeyi bir hatır müzesi olarak düşünün, bize evlerinde takımı bozulmuş bir fincanı bağışladıklarında biz isimlerini yazarak müzede kalmasını sağlayacağız. Hatırlanmak isteyenler mutlaka bunun anlamını bilirler. Fincan toplamaya başladık. Şu ana kadar bize ulaşan fincan sayısı 1200 civarında ama bizim hedefimiz 29 Ekim'e kadar 2023 tane fincan biriktirip aynı zamanda rekorlar kitabına girmek" diye konuştu.

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Türkiye’nin ilk fincan müzesi açılıyor
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