Türkiye’nin ilk ultra maraton koşucusu Bakiye Duran depremzede çocukları unutmadı…

Toplumsal gelişime sürdürülebilir katkı sunan ve sosyal sorumluluk alanlarında imza attığı çalışmalarla adından söz ettiren Kalyon Vakfı, Türkiye'nin ilk ultra kadın maraton koşucusu Bakiye Duran'ın destekçisi oldu. Kalyon Vakfı, dünyanın en zorlu ultra maratonlarından biri olan Kalahari Çölü'nde, 1 hafta boyunca minimum 15 kg ağırlık ve 45-50 dereceye varan sıcaklıkta gerçekleştirilecek olan 250 kilometrelik "Kalahari Augrabies Ekstrem Maratonu"nda Bakiye Duran'ın yanında olacak.

Bugüne kadar, İsviçre Alpleri'nden Karpat Dağları'na, Abu Dabi Çölü'nden Şili Patagonya'ya dünya çapında düzenlenen en zorlu ultra maratonlarda sayısız derece alan Bakiye Duran, ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil etti. Dayanıklılığı ve azmiyle adını tarihe yazdıran Bakiye Duran, Kalyon Vakfı'nın desteği ile koşacağı "Kalahari Augrabies Ekstrem Maratonu"nda da, depremden etkilenen köy çocukları için farkındalık yaratmayı hedefliyor. Dünyanın en prestijli maratonlarından biri kabul edilen ve katılabilmek için, geçmişte bu yarışmada şampiyon olma şartı aranan "Kalahari Augrabies Ekstrem Maratonu"nda Bakiye Duran, 2012 yılında birinci olmuştu.

250 kilometrelik yarışa yeniden katılma şansı elde eden ve 1 hafta boyunca minimum yeme-içme ile zorlu bir çöl mücadelesi verecek olan Duran, depremzede çocuklarımıza umut ışığı olacak.

Yarışma sonrası Kalyon Vakfı desteğiyle, depremden etkilenen Adıyaman'ın Oluklu ve Ahmet Hoca köylerinde yaşayan toplam 67 öğrencinin okul ihtiyaçları karşılanacak. Bölgedeki zor koşullar nedeniyle eğitim olanaklarına erişimde büyük güçlükler yaşayan, ana sınıfı, ilk ve orta kademe öğrencilerini kapsayan bu destekle depremden etkilenen köylerimiz için bir farkındalık oluşturmak da amaçlanıyor. Bakiye Duran'ın bu maratona katılımının sadece kişisel bir başarı değil; aynı zamanda sosyal bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, şöyle konuştu:

"Sayın Duran'ın çöl şartlarında bir hafta boyunca bu güç mücadeleye katılarak depremden etkilenen köy okullarındaki öğrencilere dikkat çekme çabası, bizim için büyük anlam taşıyor. Onun azmi ve kararlılığına duyduğumuz saygıyla bu farkındalık koşusunu destekliyoruz. Bu proje kapsamında, Adıyaman'daki Oluklu ve Ahmet Hoca köylerindeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak adına harekete geçtik. Kalyon Vakfı olarak, Bakiye Duran ile el ele vererek zor şartlarda eğitim hayatına devam eden bu çocuklara umut olmayı sürdüreceğiz. Biz 'İyilik Sahada' ilkemizle hareket ediyor ve Kalyon Holding çalışanlarının gönüllü olarak kurduğu KalyonBiz ekibiyle ihtiyaç duyulan her yerde varlık gösteriyoruz. Bu çerçevede 6 Şubat depreminden bu yana gerek kurduğumuz konteyner kentlere gerek bölgedeki köy okullarına desteğimizi sürdürüyoruz. Eğitim yolunda karşılaşılan zorlukların farkındayız ve bu alanda her türlü desteğe hazırız."

Azim ve kararlılıkla başarı her yaşta mümkün!

Koşulması imkânsız gibi görünen 250 kilometrelik vahşi çöl yarışlarını geçerek ülkemizde rol model olmayı hedeflediğini söyleyen Bakiye Duran ise, "Çöl yarışları kendine yeterlilik yarışlarıdır. Bir hafta boyunca sadece su desteği alarak, tüm ihtiyaçlarımızı sırt çantalarımızda taşıyarak, minimum düzeyde beslenerek hayatta kalmayı başarmak için çöl yarışlarını koşuyoruz. Başarıda devamlılığın her yaşta sürdürülebilir olduğunu ve istersek, azim ve dayanıklılıkla en zor yarışları bile koşabileceğimizi günümüz insanına göstermek, gelecek nesillere de örnek olmak istiyorum. Amacım ultra maraton koşarak iyilik ve sosyal sorumluluk projelerinde bir akım geliştirmek. Bu sebeple hiç kimsenin koşamadığı vahşi coğrafyalarda zor yarışları koşarak deneyim kazanmak istiyorum. Gelecek hedeflerim arasında; Arizona Utah Çölü, Everest Ultra Maratonu, Kuzey Kutbu Buz Maratonu gibi zorlu yarışlar bulunuyor. Kalahari Maratonu'nda bana verdiği destek için Kalyon Vakfı'na çok teşekkür ediyor, birlikte güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.