Türkiye’nin ilk ve tek fonksiyonel beslenme oteli Gökçeada’da

Gökçeada'da Türkiye'nin ilk ve tek fonksiyonel yaşam oteli olarak kurulan Feride; irritabl bağırsak sendromu, sibo, geçirgen bağırsak sendromu, fibromiyalji, romatoid artrit, haşimato, anemi, hiper tansiyon, tansiyon, kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve insülin direnci gibi birçok hastalığın önüne geçmek ya da ortaya çıkmış hastalıklarla baş etmek isteyenlere; glütensiz ve kazeinsiz doğal besinlerle hazırlanan fonksiyonel beslenme modelini doğa içerisinde tanıma imkanı sağlıyor. Hastalık olmaksızın sağlıklı ve zinde bir yaşam için de fonksiyonel yaşamı deneyimlemek isteyenleri ağırlayan otele giriş yapmadan önce kişilerin, tahlik ve tetkikleri uzman diyetisyen tarafından inceleniyor. Tercih edilmeyen veya alerjiye neden olacak gıdalar da belirlenerek bu doğrultuda; doğal ürünlerle kişiye özel yemek menüsü hazırlanıyor.
"KİŞİYE ÖZEL BESLENME MENÜSÜ"
Uzman Diyetisyen Başak Tatar, "Buraya gelmeden önce bazı tahliller istiyoruz. Merkeze girişte kilo ve yağ ölçümleriyle detaylı bir inceleme yapıyoruz. Kan parametreleri büyük önem taşıdığından eksik değerleri tamamlayıp vitamin ve mineral desteğiyle devam ediyoruz. Aromaterapi desteği de kullanıyoruz. Kısacası bütünsel yaklaşıyoruz. Hedefimiz iyileşme sürecine destek olmak ve kilo kontrolü sağlamak. İncelememiz sonucunda kişiye özel fonksiyonel beslenme menü ve porsiyonlarını oluşturup konaklama süresince bütün öğünlerini planlıyoruz. Hastalıklar aynı olsa bile kişinin beslenme şekli farklılık gösterebiliyor. Hastalıklara göre kuru baklagilleri, meyveleri hatta bazı sebzeleri bile beslenme programından çıkarabiliyoruz." dedi. Sürecin konaklamanın bitişiyle son bulmadığını belirten Başak Satar, "Merkezimizde birlikte başlattığımız bu süreci online olarak sürdürüyoruz. Sunduğumuz menüler ev kolaylığında yapabilecek ve ulaşılabilir menüler oluyor. Böylece hayat boyu kullanılabilecek bir pratiği vermiş bulunuyoruz." .
Fonksiyonel yaşamın sadece beslenme olarak düşünülmemesini belirten Uzm. Dyt. Satar, "Kas, iskelet ile eklem sağlığımız için egzersiz ve sporunda hayatımızda aktif bir şekilde olması gerekiyor. Hareketsiz yaşam, kas ve eklem ağrılarıyla beraber aslında sindirim sistemimizi de oldukça etkiliyor. Sindirim sistemimizin kötü etkilenmesi de bütün sağlık sistemimizi olumsuz etkiliyor. Bunun için uzman spor hocamız eşliğinde doğa yürüyüşleri, kültür-fizik ve nefes açma egzersizleri de düzenliyoruz." şeklinde konuştu.
Feride Fonksiyonel Yaşam Genel Müdürü Mehmet Günalp; "Fonksiyonel yaşam; kişinin beslenme alışkanlıklarını, hem ruh hem beden sağlığını dikkate alarak yaşam tarzı ile bütünleştirmesiyle gerçekleştiriliyor. Bu nedenle tesisimizde konforlu, sakin ve doğa ile iç içe bir atmosfer amaçlıyoruz. Örneğin, glütensiz olduğu için tercih ettiğimiz karabuğdayı işlenmemiş haliyle temin edip kendi değirmenimizde öğütüyoruz. Etli yemeklerimizde yağı az, besin değeri yüksek olan ve doğal hayvancılıkla yetiştirilen oğlak, tavuk ve hindiye başvuruyoruz. Mevsimine göre meyve sebzeyi yine doğal tarım mahsullerinden tercih ediyoruz. Odalarda sunduğumuz sabunlarımız, diş macunlarımızın da adalı esnaflardan temin ettiğimiz el yapımı doğal ürünler olmasına özen gösteriyoruz." dedi.
FONKSİYONEL YAŞAM NEDİR?
Sağlıklı yaşamının kalori hesabı yapmadan, lezzetli gıdalar ve düzenli bir yaşam ile mümkün olduğunu anlatmak için Gökçeada'da kurulan Türkiye'nin ilk ve tek fonksiyonel yaşam merkezi 2. yılını basın lansmanıyla karşıladı. SABAH olarak bir grup meslektaşımızla fonksiyonel yaşamı deneyimlerken SABAH'a özel bilgiler aldık.
Birçok hastalığa giden yol, düzensiz yaşam ve düzensiz beslenmeden geçiyor. Ağır karbonhidratlar, yüksek asitli içecekler, bol yağlı etler zaman içerisinde sağlığımızı bozduğu gibi hayat kalitemizi de olumsuz etkiliyor. Bu düzensizlik düzenine alışınca yeni düzen kurmak gözümüzü büyüyor. Zira sağlıksız dediğimiz yiyecekleri lezzetli bulduğumuz gerçeğinden de kaçamıyoruz. Ancak hem sağlıklı beslenip hem keyif almak mümkün. Bunun yolu da fonksiyonel yaşam...