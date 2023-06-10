Türkiye’nin ilk ve tek fonksiyonel beslenme oteli Gökçeada’da

FONKSİYONEL YAŞAM NEDİR?

Sağlıklı yaşamının kalori hesabı yapmadan, lezzetli gıdalar ve düzenli bir yaşam ile mümkün olduğunu anlatmak için Gökçeada'da kurulan Türkiye'nin ilk ve tek fonksiyonel yaşam merkezi 2. yılını basın lansmanıyla karşıladı. SABAH olarak bir grup meslektaşımızla fonksiyonel yaşamı deneyimlerken SABAH'a özel bilgiler aldık.

Birçok hastalığa giden yol, düzensiz yaşam ve düzensiz beslenmeden geçiyor. Ağır karbonhidratlar, yüksek asitli içecekler, bol yağlı etler zaman içerisinde sağlığımızı bozduğu gibi hayat kalitemizi de olumsuz etkiliyor. Bu düzensizlik düzenine alışınca yeni düzen kurmak gözümüzü büyüyor. Zira sağlıksız dediğimiz yiyecekleri lezzetli bulduğumuz gerçeğinden de kaçamıyoruz. Ancak hem sağlıklı beslenip hem keyif almak mümkün. Bunun yolu da fonksiyonel yaşam...