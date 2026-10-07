Türkiye’nin lezzet haritası değişti! İlk 10’a girenler şaşırttı

Ancak Türkiye'nin gastronomi haritası yalnızca bu üç şehirle sınırlı değil. Anadolu'nun dört bir yanında kendine özgü yemekleriyle öne çıkan çok sayıda şehir bulunuyor. Kimi kebabıyla, kimi hamur işleriyle, kimi tatlılarıyla, kimi de kahvaltısıyla sofralarda ayrı bir yer tutuyor.