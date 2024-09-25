Türkiye’nin Mozart’ı konservatuvardan mezun oldu

Türkiye'nin "Beykoz'un Mozart'ı" ismiyle tanıdığı, dünyaca ünlü besteci Mozart'la aynı müzik kulağına sahip olduğu söylenen otizmli Yunus Yazar, zorluklar içinde üniversite sıralarına kadar taşıdığı piyano tutkusunu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olarak taçlandırdı. Genç yetenek Yunus, üstün başarı göstererek yerleştiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitimini geçtiğimiz günlerde tamamladı. En büyük hayalini gerçeğe dönüştüren Yunus, dönem arkadaşlarıyla birlikte kep attı. Mezun olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşayan Yunus Yazar, "Mezun olduğum için çok mutluyum" dedi.