Türkiye’nin Nobel’i için geri sayım... İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buluyor

İlim Yayma Vakfı'nın bu yıl düzenlediği 3. İlim Yayma Ödülleri'nde 15 Cumhuriyet altını vereceklerini belirten İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, beraberinde İlim Yayma Cemiyet Başkanı Yusuf Tülün ve Fatih Savaşan ile Sabah Gazetesinden Haber koordinatörü Kenan Kıran'ın da katıldığı medya mensuplarıyla düzenlediği bir toplantı sonrası açıklama yaptı.

Türkiye'nin akademik ödüllerini dağıtacaklarını belirten İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, amaçlarının Türkiye'deki bilimsel çalışmaların seviyesini ödül suretiyle destekleyip, ortaokul ve lise düzeyindeki başarılı öğrencilerin akademik kariyerlere özenmesini sağlamak olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Akademik çalışmalarından ötürü 'Büyük Ödül' sahibine 150 Cumhuriyet Altını vereceğiz. Böylesine büyük bir maddi ödül, akademik çalışmalardan ötürü alınabiliyor. Akademik Ödül için 300 başvuru ile 3 katagoride 150 Cumhuriyet altını ödülü verilecek. Atatürk Kültür Merkezi'nde Cumartesi günü saat 19.00'da ödül töreni yapılarak dağıtılacak. Ödüllerin itibarlığını arttırıp ödüllerle teşvik gücü arttırılıp Uluslararası yüzünü güçlendireceğiz" dedi.

3 ÖDÜL İÇİN 300'ÜN ÜZERİNDE BAŞVURU

Erdoğan, "3 ödül için toplamda 300'ün üzerinde tamamlanmış başvuru değerlendirildi. Ve sadece Türkiye'de üretilen araştırmalara verilen bir ödül. Yani baktığınızda özellikle Türkiye'deki akademinin gelişimine katkı sağlamak için bunu yapıyoruz. Gerçekten özendirici bir yanı olduğunu düşünüyoruz. Yani ortaokulda, lisede 'acaba ben ne yapsam, hangi üniversiteye gitsem, hayatımda hangi kararı alsam?' diye düşünen çocuklarımız, ilmi çalışmanın olmasının da değer gördüğünü anlasın. İşte 150 cumhuriyet altını büyük ödül veriyoruz. Bunu gören gençler en azından bir akademik araştırmacı ne yapıyor diye bir araştırmaya teşvik ediyor"

Erdoğan, İsrail Katliamından da bahsederek, "Gazze ve Filistinde İsrail'in bugüne kadar görülmemiş soykırımına şahit oluyoruz. İnsanların vicdanlarında kapanamaz yaralar açtılar. BM ile anlaşmalar bir anlam ifade etmez hale geldi. BM'nin kararlarını ABD'nin tek başına veto etmesi ABD'nin bu katliamda söz sahibi olduğunu ve içinde olduğunu kanıtlamıştır" dedi.

Toplantıda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ise, "Dünya insanlık imtihanından geçiyor. Milli ve yerli olarak eleştirdiğimiz konular var. Bilim adamı yetiştiremiyoruz diyenler var. Eğer zihnimizi yabancıların işgalinden kurtarırsak ve başarılı insanları elimizde tutarsak bu anlayış çökmüş ve Türkiye'den de bilimsel açıdan başarılı insanların olduğunu gösteririz. Akademik bilim adamlarımıza fırsat tanırsak ülkemizin beyinlerini ülke menfaatlerinde kullanabiliriz" dedi.