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Giriş Tarihi: 20.2.2025 17:29 Son Güncelleme: 20.2.2025 17:31

Türkiye'nin ocak ayı yaş meyve sebze ihracatı 353,5 milyon dolar

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'nin ocak ayındaki yaş meyve sebze ihracatının 353,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Aynı dönemde Akdeniz Bölgesi'nin 173,8 milyon dolar dış satıma imza attığını belirten Başkan Ferhat Gürüz, birlik olarak sektör ihracatına yüzde 49 düzeyinde destek verdiklerini bildirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Türkiye’nin ocak ayı yaş meyve sebze ihracatı 353,5 milyon dolar

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin geleneksel pazarlarda güçlenmek ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları molasız sürdürdüğünü kaydeden Başkan Ferhat Gürüz, Polonya'da tanıtım zirvesi düzenlediklerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) narenciye sektörüne yönelik üst düzey ziyaretler yaptıklarını ve incelemelerde bulunduklarını ifade etti.Narenciye sektöründe uzun hasat dönemi sayesinde üretim avantajlarına sahip olan KKTC'de bu ürün grubunda ticaretin gelişmesi adına faaliyetlerde bulunduklarını dile getiren Başkan Ferhat Gürüz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile yaptıkları görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi. Başkan Ferhat Gürüz, yine ocak ayında en önemli üretim merkezleri arasında bulunan Hatay'da istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini, deprem felaketinin sektöre etkileri, afet sonrası üretim ve ihracatın sürdürülebilir olması için sağlanan destekler ile güncel sorunların ele alındığını aktardı.

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Türkiye'nin ocak ayı yaş meyve sebze ihracatı 353,5 milyon dolar
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