Türkiye’nin Otomotiv Teknolojisi Brezilya’da

Yerli üretim altyapısıyla dikkat çeken MCT Technic, özellikle araçlardaki azot oksit (NOx) salınımını azaltmaya yönelik geliştirdiği NOx sensörleri ile çevresel sürdürülebilirlik alanında fark yaratıyor. Firma, Türkiye'de kendi bünyesinde geliştirdiği donanım ve yazılımla ürettiği bu teknolojileri Latin Amerika pazarına sunmayı hedefliyor. MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Yılmaz, "Türkiye'de geliştirilen çevre dostu otomotiv teknolojilerimizi, dünyanın en büyük otomotiv fuarlarından biri olan Automec'te tanıtacak olmaktan gurur duyuyoruz. Brezilya ve Latin Amerika pazarı, sürdürülebilir çözümler açısından büyük potansiyele sahip" ifadelerini kullandı. MCT Technic'in ürünleri, Avrupa regülasyonlarına uygunluk belgeleri, teknik kalite güvencesi ve sürdürülebilirlik performansları ile dikkat çekerken, firmanın fuar süresince yeni distribütörlük anlaşmaları ve teknik iş birlikleri için görüşmeler yapması bekleniyor. Automec 2025, otomotiv yedek parça, bakım ve servis endüstrisi için Güney Amerika'nın en büyük buluşma noktalarından biri olarak biliniyor. Bu yıl da onlarca ülkeden binlerce profesyonelin fuarda yer alması bekleniyor.