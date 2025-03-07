Türkiye’nin takdirini toplayan sağlıkçı SABAH’a konuştu: İlk kez böyle bir vakaya denk geldim

Şanlıurfa'da 30 günlük bebeğin boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası, Acil Tıp Teknikeri Zehra Tankuş'un telefonda soğukkanlı müdahalesi sayesinde bebek hayata tutundu. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, Atakent Mahallesi'nden gelen panik dolu bir çağrıyı hızlı ve etkili bir şekilde yönetti. Annenin Emzirme sırasında 30 günlük bebeğinin nefes borusuna Anne sütü kaçtığını ve nefes alamadığını telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirmesi üzerine, ekipler anında harekete geçti.

Çağrı merkezi görevlileri, öncelikle anneyi sakinleştirerek Ailenin bulunduğu adrese bir ambulans yönlendirdi. Bebekte boğulma tehlikesi geçirdiği için anneyi adım adım müdahale konusunda bilgilendirdi. Bebeğin kol üzerine yatırılıp başı aşağıda olacak şekilde 5 kez sırtına vurulması gerektiği anlatıldı. Talimatları uygulayan annenin talimatları tam detaylı uygulaması sayesinde Nilüfer bebek öksürerek nefes almaya başladı ve çocuğun ağlamasıyla büyük bir rahatlık yaşadı. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşana kadar annenin bebeğini yan yatırılarak kontrol edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Yapılan doğru ve zamanında müdahale sayesinde Nilüfer bebek hayata tutundu. Sağlık birimleri kısa sürede olay yerine ulaşarak bebeğin genel sağlık durumunu kontrol etti. İlk müdahalenin doğru ve zamanında yapılması sayesinde hayati tehlikeyi atlattığı aileye bildirildi Çağrı merkezi çalışanları ve sağlık ekipleri, bir canı daha kurtarmanın gururunu yaşadı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Boğulma tehlikesi geçiren bebek için Anneyi Acil müdahale yapması konusunda yönlendiren paramedik Zehra Tankuş'a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verildi.