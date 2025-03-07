Türkiye’nin takdirini toplayan sağlıkçı SABAH’a konuştu: İlk kez böyle bir vakaya denk geldim

Şanlıurfa'da 112'yi arayıp "Kızım boğuluyor bana yardım edin" diye feryat eden anneyi yönlendirerek 30 günlük Nilüfer'in hayatta kalmasına vesile olan kahraman sağlıkçıyı SABAH buldu. Kahraman sağlıkçı Zehra Tankuş SABAH'a konuştu: "Hayat kurtardığım için çok mutluyum. İlk kez böyle bir vakaya denk geldim. En kısa kamanda aileyi ziyaret edeceğim."
HAYAT KURTARDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM
Zehra Tankuş, "İlk çağrı düştüğünde annenin bebeğinin boğazına süt kaçtığını söyledi. Ben bebeğin kaç aylık olduğunu sorunca, 30 günlük olduğunu söyledi. Bunun üzerine hemlik manevrasını anlayacağı dilde uygulatmaya çalıştım.
112 Çağrı Merkezi görevlisi boğulmak üzere olan bebeğin hayatını kurtardı | Video
Önceliğim anneyi sakinleştirmekti, anne sakinleşti. Benimle işbirliği kurdu. Babasının da doktor olduğunu söyledi. Ancak babasının verdiği talimatları maalesef yapamadığını söyledi. Ben beni dinlemesi gerektiğini ve bebeğin hayatını kurtaracağını söyledim. Bunun üzerine talimatları harfi harfine uyguladı ve bebek kendine geldi. Bu da bana mutluluk getirdi"dedi.
Şanlıurfa'da 30 günlük bebeğin boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası, Acil Tıp Teknikeri Zehra Tankuş'un telefonda soğukkanlı müdahalesi sayesinde bebek hayata tutundu. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, Atakent Mahallesi'nden gelen panik dolu bir çağrıyı hızlı ve etkili bir şekilde yönetti. Annenin Emzirme sırasında 30 günlük bebeğinin nefes borusuna Anne sütü kaçtığını ve nefes alamadığını telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirmesi üzerine, ekipler anında harekete geçti.
Çağrı merkezi görevlileri, öncelikle anneyi sakinleştirerek Ailenin bulunduğu adrese bir ambulans yönlendirdi. Bebekte boğulma tehlikesi geçirdiği için anneyi adım adım müdahale konusunda bilgilendirdi. Bebeğin kol üzerine yatırılıp başı aşağıda olacak şekilde 5 kez sırtına vurulması gerektiği anlatıldı. Talimatları uygulayan annenin talimatları tam detaylı uygulaması sayesinde Nilüfer bebek öksürerek nefes almaya başladı ve çocuğun ağlamasıyla büyük bir rahatlık yaşadı. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşana kadar annenin bebeğini yan yatırılarak kontrol edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Yapılan doğru ve zamanında müdahale sayesinde Nilüfer bebek hayata tutundu. Sağlık birimleri kısa sürede olay yerine ulaşarak bebeğin genel sağlık durumunu kontrol etti. İlk müdahalenin doğru ve zamanında yapılması sayesinde hayati tehlikeyi atlattığı aileye bildirildi Çağrı merkezi çalışanları ve sağlık ekipleri, bir canı daha kurtarmanın gururunu yaşadı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Boğulma tehlikesi geçiren bebek için Anneyi Acil müdahale yapması konusunda yönlendiren paramedik Zehra Tankuş'a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verildi.
BAKAN MEMİŞOĞLU: BİR BEBEĞİ KURTARDINIZ, TEŞEKKÜR EDERİM
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tankuş'u tebrik ederek sağlık çalışanlarının özverisini takdir etti. Bakan Memişoğlu, Tankuş'a yaptığı telefon konuşmasında, "Can kurtarmanın, insanlara yardım etmenin güzelliğini gösterdiniz bize. Ne kadar özveriyle çalıştığınızı gösterdiniz. Ekibinize ve size teşekkür ediyorum. Sağlıkçıların gerçekten özveriyle çalıştığını gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum size. Ramazan günü bir aileyi, bir bebeği kurtardınız. Birçok arkadaşımız gibi, 1,5 milyon sağlık çalışanı Türkiye'nin göz bebeği. Sizde onlara örnek teşkil ettiniz. Teşekkürlerimi iletmek için aradım sizi." dedi.
"ANNEYİ ADIM ADIM MÜDAHALE KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİM"
Şanlıurfa'da Çocuğun hayatını kurtaran Zehra Tankuş ise SABAH'a konuştu. Tankuş," Anne telaşlı bir şekilde 112'yi aradı, telefona ben baktım. Anneyi adım adım müdahale konusunda bilgilendirdim. Bebeğin kol üzerine yatırılıp başı aşağıda olacak şekilde 5 kez sırtına vurulması gerektiğini söyledim, söylediklerimi yapan anne çocuğun hayatını bu şekilde kurtardı. O sırada ben hemen ambulans yönlendirdim. Daha sonra sağlık ekipleri çocuğun genel sağlık durumunu kontrol etti. Çok şükür çocuk, söylediklerimin anne tarafından uygulamasıyla kurtarıldı" dedi.
VALİDEN BAŞARI BELGESİ
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise paramedik Zehra Tankuş'u makamında kabul ederek başarı belgesi verdi.