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Giriş Tarihi: 16.7.2022

Türkiye’nin tek rehber köpek eğitmeni

Sakatlığı nedeniyle voleybolu bıraktı, hayatında hiç kucağına almadığı köpeklere eğitmen oldu. Burcu Bora, Türkiye’nin ilk uluslararası sertifikaya sahip rehber köpek eğitmeni oldu. Bora, bugüne kadar 3 rehber, 7 terapist köpek yetiştirdi

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Türkiye’nin tek rehber köpek eğitmeni
İstanbul'da yaşayan 26 yaşındaki Burcu Bora, voleybolcuyken yaşadığı sakatlık nedeniyle sporu bıraktı. Spor psikoloğu olmak istiyordu. İstanbul'da sosyoloji okurken Türkiye'nin ilk Rehber Köpekler Derneği'nin kurucusu Avukat Nurdeniz Tunçer ile tanıştı. Gönüllü olarak derneğe gidip gelmeye başlayan Bora, o güne kadar kucağına köpek almamıştı. Bora şimdi Türkiye'nin tek uluslararası sertifikalara sahip rehber köpek eğitmeni.
Yaklaşık 3.5 senedir hem yavru köpeklerin seçimini, hem eğitimini, hem de görme engellilerin testlerini, rehber köpek eğitimini, görme engelli ile köpek eşleştirmelerini yapıyor. Rehber köpekler golden veya labrador cinslerinden seçiliyor. Bora, bugüne kadar 3 rehber köpek, 7 terapist köpek yetiştirdi. Bir köpeğin eğitilmesi ise 6 aydan 2 yıla kadar sürüyor.



Bora, "Köpekleri seven, köpeklerden keyif alan gönüllülere her zaman kapımız açık. Hatta veterinerlik geçmişi olanlar bizimle irtibata geçerlerse çok iyi olur. Hem gönüllü ailelere, hem yavru köpeklere ihtiyacımız var. Yeni ekipler oluşturabilmek için yeni eğitmen adayları arıyoruz. Böylelikle köpek okulumuz açıldığında da bu sürece yeni eğitmenlerimizle hazırlanmış olacağız" diyor.

250 GÖRME ENGELLİ SIRADA BEKLİYOR
Rehber Köpekler Derneği, Avrupa Rehber Köpekler Federasyonu üyesi ve Uluslararası Rehber Köpekler Federasyonu üye adayı olan Türkiye'deki tek dernek. Dernek bünyesinde şu anda uluslararası sertifikalara sahip bir rehber köpek eğitmeni var. Ancak rehber köpek bekleyen 250 kadar görme engelli kişi var.

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Türkiye’nin tek rehber köpek eğitmeni
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