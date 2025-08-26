Türkiye’nin üçüncü büyük Odeonu Sagalasos’ta gün yüzüne çıkıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve geçmişi M.Ö. 3000'lere uzanan Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde önemli bir keşif yapılıyor. Roma İmparatoru Hadrianus'a adanan 1892 yıllık çeşme çevresinde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan odeon, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük üç odeonundan biri olacak.

Kazı Başkan Yardımcısı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Düzgün Tarkan, yapının önemine dikkat çekerek "Sagalassos'taki odeon, müzik gösterilerinin yanı sıra meclis toplantılarının da yapıldığı çok amaçlı bir yapı. Çeşme ve küçük taş bloklarla döşenmiş meydanla birlikte ortaya çıkarıldığında, kentin en hareketli noktalarından biri gün ışığına kavuşmuş olacak." dedi. Odeonun 4 metre toprak altında olduğunu da belirten Tarkan, Bizans döneminde oturma sıralarının bir kısmının söküldüğünü, ancak mevcut örnekler sayesinde restorasyonun hızlı bir şekilde yapılabileceğini ifade etti.

10 BİN KİŞİLİK TİYATRO BULUNUYOR

Yaklaşık 2.500 kişilik kapasitesiyle dikkat çeken Sagalassos Odeonu, kapalı yapısı sayesinde yağmur ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarında da etkinliklere ev sahipliği yapabilecek nitelikte. Kentte ayrıca 9-10 bin kişilik büyük bir tiyatro bulunduğunu hatırlatan Tarkan, bu verilerden yola çıkarak antik dönemde Sagalassos'un nüfusunun 35-40 bin civarında olduğunun tahmin edildiğini dile getirdi. Pisidia Bölgesi'nin önde gelen kentlerinden biri olan Sagalassos'un 2. yüzyılda imparator kültünün merkezi olduğunu vurgulayan Tarkan, festival dönemlerinde binlerce kişinin kente akın ettiğini söyledi. Ayrıca, kazılarda yakın zamanda küçük bir heykel de gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, eserin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılacağını aktardı. Sagalassos Odeonu, Efes ve Kibyra'daki örneklerin ardından Türkiye'nin üçüncü büyük odeonu olma özelliğini taşıyor. Devam eden çalışmalar tamamlandığında, antik kentin hem mimari hem de sosyal yaşamına dair yeni izler ortaya konacak.Dr. Öğr. Üyesi Tarkan, "Yürüttüğümüz kazı ve restorasyon çalışmaları sayesinde Sagalassos'un zengin mirası hem bilim dünyasına hem de gelecek kuşaklara aktarılacak" dedi