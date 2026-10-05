Türkiye’nin üretim ve istihdam merkezi

Türkiye'nin en güçlü üretim üssü olan Kocaeli, ülkenin adeta istihdam deposu oldu. Yüzölçümü küçük katma değeri büyük bir il olan Kocaeli'nde Türkiye'de otomotiv üretiminin yüzde 45'i, kimya sanayisinin yüzde 27'si, metal sanayisinin yüzde 19'u karşılanıyor. Türkiye imalat sanayi katma değerinin yaklaşık yüzde 13'ünü üreten şehirde, otomotiv ana ve yan sanayiden makine imalatına, demir-çelikten kimyaya, plastik ve kauçuktan metale birçok fabrika yer alıyor. Kocaeli, 37 liman tesisi ile bir liman kenti olma özelliğini taşırken, son yıllarda sanayi kimliğinin yanına inovasyon ve tarımı da eklemiş durumda.

Turkuvaz Medya Grubu'nun iş dünyası ve kent ekonomisinin önde gelen temsilcilerini bir araya getirdiği İl Buluşmaları geçtiğimiz hafta Kocaeli'nde gerçekleştirildi. İl Buluşmaları'nın ilk durağı İMES OSB (Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) oldu. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim Çolakoğlu, Müteşebbis Heyet Üyesi Ahmet Şahin ile birlikte bölge firmalarının yöneticileri ve iş insanları; Enver Kaya, Ahmet Sözer, Bilal Kartal, Turan Durmuşoğlu, Şakir Eriş ve Erol Elmas sanayi bölgesiyle ilgili bilgi verdi. Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi ve Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, Genel Müdür Yardımcısı Ümit Erçelik, Haber Spikeri Nihan Günay, Turkuvaz Medya'dan Abdurrahman Şimşek, Dilek Güngör, Faruk Erdem, Sinan Özedincik, İbrahim Zahid Altay, İlker Gezici, Yüksel Aytuğ, Ekrem Kızıltaş'ın katıldığı toplantıda konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Kocaeli, Türkiye'de sanayinin merkez üssü konumunda. Son yıllarda Ar-Ge ve inovasyonun merkez üssü olma konusunda da hızla ilerliyor. Kocaeli, 45 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biridir" dedi.

Gelişmiş sanayisi ile Türkiye ekonomisine her dönem katkı sağlayan Kocaeli sınırları içinde 14 organize sanayi bölgesi olduğunu vurgulayan Aktaş, "Organize sanayi bölgelerindeki sanayi kuruluşları Türkiye'nin önemli karayolu ve demiryolu ağlarına olan yakınlıkları ile Anadolu ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerine kolaylıkla ulaşıyor. Kocaeli'de faaliyet gösteren 37 liman ile sanayi kuruluşlarımız ve organize sanayi bölgelerimiz dünya pazarlarından pay alıyor. Mevcut OSB'lerimizde 150 binden fazla personel istihdam ediliyor" diye konuştu.

VERGİDE YÜZDE 9 PAY

Kocaeli'nin 2025 yılı verilerine göre İstanbul ve Ankara'dan sonra toplanan vergilerin yüzde 8.94'ünü karşılayan üçüncü il olduğunu söyleyen Vali Aktaş, "İlimiz 2025 yılında 987 milyar 625 milyon 405 bin TL vergi ödedi. Bu rakam aynı zamanda, Türkiye'nin genelinde 66 ilin vergi gelirlerinin toplamından (978.71 milyar TL) fazla. Bununla birlikte; ilimiz vergi tahsilat/ tahakkuk oranında yüzde 93.99 ile birinci sırada. Kocaeli'nin 2025 yılında kişi başına ödediği vergi geliri de 456 bin 986 TL oldu. Türkiye ortalamasının 128 bin 345 TL olduğu göz önüne alındığında, Kocaeli ödediği kişi başı vergi ile ortalamanın kat kat üzerine çıkarak yine devlete en fazla kazanç sağlayan il olmuştur" dedi.

İHRACATIN YÜZDE 52'Sİ AVRUPA BİRLİĞİ'NE

Program kapsamında yapılan toplantıda İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici tarafından, İMES OSB'nin genel yapısı, faaliyetleri, sanayicilere yönelik hizmetleri ve bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Kesici, OSB'den yapılan ihracatın yüzde 52'sinin AB ülkelerine gittiğini, onu Rusya ve Türk Cumhuriyetleri'nin izlediğini anlattı. Makine ve otomotiv yan sanayisinin ihracatta ön plana çıktığını söyleyen Kesici, "Burası ihtisaslaşmış OSB. Türkiye'nin orta gelir tuzağından çıkması için temel sektör makine. İMES OSB'de 41 firma savunma sanayisine çalışıyor" dedi. Kesici, ilk altı aya göre elektrik tüketiminde yüzde 2 artış olduğuna da dikkat çekerek, "Dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmelere rağmen sanayicilerimiz durmuyor" mesajı verdi.

EN BÜYÜK MAKİNE KÜMESİ

Türkiye'nin en büyük makine kümesi olma hedefiyle yola çıkan İMES OSB (Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) kentin en büyük OSB'lerinden… 377 hektarlık OSB'de makine, makine yan sanayi, demir-çelik, otomotiv yan sanayi, plastik enjeksiyon, ısıl işlem, cam sanayi gibi alanlarda faaliyet gösteren 371 firma 22 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, Haliç Perşembe pazarında 20 metrekarelik atölyelerden bu günlere geldiklerini belirterek, "1994'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı idi. Yer isteyince 'Gebze'de kurun' diyerek bizi Dilovası'na yönlendirdi. Üretimimizin yüzde 78'ini ihraç ederek yıllık 1 milyar 550 milyon dolarlık bir hacme ulaştık" dedi. İMES OSB'de kurulan Mükemmeliyet Merkezi firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanları yetiştiriyor. Merkezde, firmalara Ar-Ge ve imalatın yanı sıra hibe ve teşviklerle ilgili danışmanlık hizmetleri de veriliyor. İMES OSB ve çevresindeki firmalarda asgari ücretin 2-3 katı ücretle iş başı yapma imkânı bulabiliyor. İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen merkez sanayi ve eğitim camiasına büyük katkı sağlıyor" dedi. İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim Çolakoğlu ve Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Deniz Aygan Merkez hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

İMES KARİYER İLE NİTELİKLİ İŞGÜCÜ

İMES OSB'de istihdam süreçlerini kolaylaştıran dijital altyapılar da kurulmuş durumda. İMES Kariyer portalı, iş arayanlar ve eleman ihtiyacı olan sanayicileri doğrudan bir araya getiriyor. ww.imeskariyer.com İnsan Kaynağı Portalı 2021 yılında hizmete açıldı. İMES Kariyer'e giriş yaparak, yapay zekâ destekli sistemden işverenler ve iş arayanlar buluşabiliyor.

YEŞİL OSB BELGESİ ALDILAR

İMES OSB, yüzde 100 doluluk oranına ulaşan 371'i aşkın firmasıyla üretim gücünü artırırken, aldığı Yeşil OSB Belgesi'yle de sürdürülebilirlik çıtasını bir adım daha yükseğe taşımış durumda. Bölgede son iki yılda gerçekleştirilen yaklaşık 300 milyon dolarlık GES yatırımı, sanayinin yeşil dönüşümüne ivme kazandırdı. Tokkan, "Bu belgeyi yalnızca bir sertifika olarak değil, çevreye duyarlı üretim anlayışımızın ve gelecek vizyonumuzun önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Yönetim anlayışımızın merkezine çevresel sürdürülebilirliği yerleştiriyoruz. Enerji uygulamaları, atık yönetimi ve çevre dostu altyapı yatırımlarını kararlılıkla hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

RAKAMLARLA KOCAELİ

Sanayinin il GSYH içindeki payı; yüzde 41.1

Türkiye'nin en büyük 500 firmasının 85'i Kocaeli'nde.

Türkiye dış ticaretinin yüzde 19.9'u gerçekleştiriliyor.

2025 yılında ihracat 45.11 milyar dolar oldu.

Türkiye ihracatındaki payı; yüzde 16.50

Şehirde 14 OSB, 5 teknopark ve 2 serbest bölge var.

2025 yılında Kocaeli limanlarından 83.9 milyon ton yük elleçlendi.