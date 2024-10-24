Türkiye’nin yardım eli Lübnan’da! Mazlumlar nefes aldı, kardeşlik sınır tanımadı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü işgal ve insanlık dışı saldırılarını, şimdi de Lübnan'a taşıdı. Lübnan'ın Bekaa ve Baalbek bölgelerine düzenlediği yüzlerce hava saldırısıyla sivilleri katleden İsrail, yüz binlerce Lübnanlıyı evlerinden kopardı. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası hızla büyüyor. Bu saldırılardan en çok etkilenenler ise çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oldu. Lübnan halkı, sevdiklerini, evlerini ve geçmişlerini kaybederken, uluslararası toplumun sessizliği acımasız saldırıları daha da derinleştiriyor."Lübnanlı mazlumların yanındayız" diyen Türkiye ise yaraları sarmak için harekete geçti. Çatışmaların büyümesiyle birlikte temel gıda, hijyen malzemeleri ve battaniyelerden oluşan yardımları hızla Lübnan'a ulaştıran Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı, bölgede insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor. AFAD, Dışişleri Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı iş birliğiyle gönderilen yardım malzemeleri, yerel yetkililerle koordinasyon içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.Lübnan'dan tahliye edilen yaklaşık bin Türk vatandaşı için de Kızılay seferber oldu. Tahliye sürecinde gemide yolculara beslenme desteği sağlanırken, Mersin Limanı'na ulaşıldığında da sıcak yemek ve içecekler sunuldu. Kızılay, zorlu yolculuk sırasında sıcak bir dokunuşla vatandaşlarının yanında yer aldı. Mazlum ve ihtiyaç sahibi toplumlara sunduğu yardımlarla dünyanın dört bir yanında yardımseverliğin simgesi haline gelen Kızılay, 1997 yılından bu yana yaklaşık 1 milyon 350 bin insana Türkiye'nin yardım elini ulaştırdı.Türkiye Diyanet Vakfı ise İsrail'in saldırıları sonucu zor günler geçiren Lübnan halkına "Lübnan Acil Yardım Bekliyor" sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı. Özellikle yerinden edilmiş ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gıda, hijyen ürünleri ve battaniyeler gibi malzemelerden oluşan 30 tonluk insani yardım Lübnan'a ulaştı. Yardım malzemeleri, Lübnan'daki en acil ihtiyaçları karşılamak üzere organize edilirken, Türkiye'nin gösterdiği dayanışma ruhu, bölgedeki mazlumlara bir nebze olsun nefes aldırdı.Ayrıca Lübnan'a, AFAD koordinasyonunda 300 ton insani yardım gönderildi. Gıda, battaniye ve çadırlardan oluşan yardımlar, TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar amfibi gemilerine Mersin'de yüklendi. İki fırkateyn ve iki karakol gemisinin eşlik ettiği konvoy, Beyrut Limanı'na güvenli bir şekilde ulaştı. Savaş mağdurlarına umut olan yardımlar, bölgedeki halkın temel ihtiyaçlarını karşılayarak önemli bir boşluğu dolduracak.