Türkiye’nin yüz akı oldular

Şehir hastaneleri yurdun dört bir tarafındaki şehirlerde peyder pey açılmaya devam ediyor. Her hastaya 1 oda anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerindeki hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor. Sismik deprem izolatörleri ile inşa edilen, zorlu sağlık şartlarına göre tasarlanarak hizmete giren şehir hastaneleri, afet durumlarında da sağlık üssü görevi görüyor. Buna göre Türkiye genelinde 22 şehir hastanesi faaliyet gösteriyor. Yapımı devam eden 11 şehir hastanelerinin açılmasıyla birlikte toplam 33 şehir hastanesi hizmet verecek. Bu tesislerin yapımının tamamlanmasıyla birlikte 43 binden fazla yatak kapasitesine ulaşılacak. 2017 yılında tamamlanıp açılışı yapılan Yozgat Şehir Hastanesi 475, Isparta Şehir Hastanesi 835, Mersin Şehir Hastanesi bin 330, Adana Şehir Hastanesi bin 595, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi bin 100 yatak sayısıyla hizmet veriyor.2018'den beri faaliyet göstermeyi sürdüren Kayseri Şehir Hastanesi'nin bin 607, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bin 38, Manisa Şehir Hastanesi'nin 558, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin bin 235 kapasitesi var. 2019'da açılan Ankara- Bilkent Şehir Hastanesi 3 bin 732, Bursa Şehir Hastanesi bin 355 yatak sayısı ile şifa dağıtıyor. 2020'de açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2 bin 682, İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi bin, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bin 205, Erzurum Şehir Hastanesi bin 570, Göztepe Prof. Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi bin 110, Konya Şehir Hastanesi bin 250, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin 566 yatağı bulunuyor. Etlik Şehir Hastanesi 4 bin 50, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi de bin 55 yatak sayısı ile hasta kabul ediyor. Bin 218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi, 2 bin 60 yataklı İzmir Bayraklı ?ehir Hastanesi ve bin 875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi de geçtiğimiz günlerde hasta kabulüne başladı.