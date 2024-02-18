Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 18 Şubat 2024 Pazar günü ATV ekranlarında yer alıyor. Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmacıya sorduğu Türkiye'nin yüz ölçümü yaklaşık 780 bin kilometrekareyken en büyük il Konya'nın yüz ölçümü yaklaşık kaç kilometrekaredir? sorusunun cevabı öğrenilmek istenerek yoğun olarak araştırılıyor.



18 ŞUBAT MİLYONER SORU VE CEVAPLAR

İşte Milyoner'de az önce sorulan soru ve cevabı;