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Giriş Tarihi: 18.2.2024 23:41 Son Güncelleme: 18.2.2024 23:41

Türkiye'nin yüz ölçümü yaklaşık 780 bin kilometrekareyken en büyük il Konya'nın yüz ölçümü yaklaşık kaç kilometrekaredir?

ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 18 Şubat günü yarışmacıya yöneltilen Türkiye'nin yüz ölçümü yaklaşık 780 bin kilometrekareyken en büyük il Konya'nın yüz ölçümü yaklaşık kaç kilometrekaredir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan Milyoner sorusu ve cevabı.

Türkiye’nin yüz ölçümü yaklaşık 780 bin kilometrekareyken en büyük il Konya’nın yüz ölçümü yaklaşık kaç kilometrekaredir?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 18 Şubat 2024 Pazar günü ATV ekranlarında yer alıyor. Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmacıya sorduğu Türkiye'nin yüz ölçümü yaklaşık 780 bin kilometrekareyken en büyük il Konya'nın yüz ölçümü yaklaşık kaç kilometrekaredir? sorusunun cevabı öğrenilmek istenerek yoğun olarak araştırılıyor.

18 ŞUBAT MİLYONER SORU VE CEVAPLAR
İşte Milyoner'de az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: Türkiye'nin yüz ölçümü yaklaşık 780 bin kilometrekareyken en büyük il Konya'nın yüz ölçümü yaklaşık kaç kilometrekaredir?



SEÇENEKLER

A- 20 bin
B- 40 bin
C- 60 bin
D- 80 bin


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Türkiye'nin yüz ölçümü yaklaşık 780 bin kilometrekareyken en büyük il Konya'nın yüz ölçümü yaklaşık kaç kilometrekaredir?
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