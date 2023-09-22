Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'ye ait tarihi antik taş parçası Hollanda'dan teslim alındı
Giriş Tarihi: 22.9.2023 01:12

Türkiye'ye ait tarihi antik taş parçası Hollanda'dan teslim alındı

Hollanda'nın Leiden kentinde bir müzede bulunan Türkiye'ye ait tarihi antik taş parçası, Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal tarafından teslim alındı

AA
Türkiye’ye ait tarihi antik taş parçası Hollanda’dan teslim alındı

Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, adını vermek istemeyen bir koleksiyoncunun, Leiden Ulusal Eski Eserler Müzesi'ne Türkiye'ye ait olduğu düşünülen tarihi bir eseri teslim ettiğini söyledi.

Bu bilginin önce İstanbul'da yerleşik Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesine ulaştırıldığını aktaran Ünal, eserin incelendikten sonra Türkiye'den geldiğinin anlaşıldığını ifade etti.

Ünal, eserin köken bilgisinin yeterli olmaması nedeniyle müze yöneticilerinin eserin Türkiye'ye iadesi için gönüllü olduğunu belirterek, "Geçici olarak Leiden'deki Ulusal Eski Eserler Müzesi'nin deposunda tutulan antik taş parçasını Kültür ve Turizm Müşaviri Pınar Bilgen Ermiş ile müzede teslim aldık." diye konuştu.

Tarihi eserin mimari bir parça ya da bir mezar taşı olduğunun düşünüldüğünü ifade eden Ünal, "Tarihi eserin üstünde, 'UESE [B]' yazıyor. Bu harflerin 'Eusebius' veya 'Eusebeia' isimlerinin bir parçası olmasının mümkün olabileceği bildirildi. Müzenin küratörü de bu taşı milattan sonra 2. veya 3. yüzyıla tarihlendiriyor. Türkiye'de menşe yerinin Perge olduğu düşünülüyor." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan emekli düzenlemesi ve enflasyonla mücadele açıklaması: Yaptık yine yaparız
SON DAKİKA! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dünyaya duyurdu: Ermenistan'a gerekli cevap verildi!
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Konferans Ligi'ne 1 puanlık başlangıç! Kartal son anda puanı kaptı...
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı: Kritik açıklamalar...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan CHP'deki değişim kavgasına net yorum: Kendi işlerine baksınlar
25 yıl aradan sonra grev kararına gece yarısı operasyonu: İşçiler sendikaya isyan etti
Levent Gültekin'den dikkat çeken iddia! Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendini ne halt zannediyor?
Son dakika haberi: Fenerbahçe Konferans Ligi gruplarına iyi başladı! Kanarya 3 puanı 3 golle aldı...
200 daireli ev sahibinden kiracılara ihtarname
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'ye ait tarihi antik taş parçası Hollanda'dan teslim alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA