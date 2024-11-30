Türkoloji sevdası 61 ülkeye yayıldı

1999 yılında TİKA tarafından başlatılan, 2011 yılında ise Yunus Emre Enstitüsü tarafından devralınan Türkoloji Projesi ile yurtdışındaki Türkçe, Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri için Türkiye'den öğretim elemanı görevlendirilerek bu eğitimlerin istikrarlı şekilde devam etmesi sağlanıyor. Programa dâhil olan üniversitelerdeki ilgili bölümlerin araç-gereç ihtiyacı da karşılanıyor. Genç ve yabancı Türkologların projeleri destekleniyor, kendilerini bu alanda daha da geliştirmelerine katkı sağlanıyor.Yunus Emre Enstitüsü, dalga dalga büyüyen Türkoloji Projesi'ni 2024 yılı itibarıyla 61 ülkeye yaymayı başardı. Bu ülkelerdeki toplam 124 üniversite ile protokol imzalandı. 2024 yılı eylül ayı itibarıyla toplam 64 üniversite ve kurum için 238 Türkolog görevlendirildi. Proje kapsamında verilen eğitimler sayesinde 52 bin 114 yabancı öğrenciye Türkçe öğretildi. Enstitü tarafından ayrıca son 13 yılda yurtdışındaki Türkologlara yönelik olarak birçok bilimsel toplantı gerçekleştirildi ve akademik çalışmalara yeni bir ivme kazandırdı.Türkoloji Projesi'ne en çok ilgi gösteren ve en çok faydalanan ülkeler; Asya'da Afganistan ve Gürcistan, Balkanlar'da Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek, Avrupa'da Ukrayna ve Rusya, Afrika'da ise Cezayir ve Sudan olarak sıralanıyor.