Turkuvaz ailesinin acı günü

Turkuvaz Medya Grubu Medya İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Ardiç Çil'in babası Feruh Ardiç 77 yaşında İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Feruh Ardiç'in cenazesi Bostancı'daki Tatarağa Camii'ne getirildi. Babasını kaybeden Arzu Ardiç Çil'i cenazede Turkuvaz Medya Grubundaki yöneticileri ve çalışma arkadaşları yalnız bırakmadı. Cenazede taziyeleri Feruh Ardiç'in kızı Arzu Ardiç Çil kabul etti.
Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, Medya İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Ardiç Çil'in babasının vefatı üzerine başsağlığı dileğinde bulundu. Albayrak, Sabah Gazetesi'nde yayınlanan taziyesinde,"Değerli çalışma arkadaşım grubumuzun Medya İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Ardiç Çil'in kıymetli babası Feruh Ardiç'in vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.
Feruh Ardiç'in cenazesi Kadıköy-Bostancı Tatarağa Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrasında dualarla Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.