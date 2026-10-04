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Giriş Tarihi: 4.10.2026

Turkuvaz Medya standına yoğun ilgi

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Turkuvaz Medya standına yoğun ilgi
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Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu 2026, yoğun katılımla sürerken festivalin odak noktalarından biri Turkuvaz Medya Grubu standı oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, stantta Turkuvaz Medya Grubu Genel Koordinatörü Hüseyin Tanrıverdi ile bir araya geldi. Stant özellikle öğrencilerden büyük ilgi gördü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Mehmet Bağışmaz (70), Halil Turgut (62), Zülfikar Barut (58) ve Adem Islak (61) gökyüzü gösterilerini heyecanla takip etti. Hayatlarında ilk kez bu büyüklükte hava araçları gördüklerini belirten vatandaşlar, "Sanki rüya görüyoruz" diyerek duydukları gururu dile getirdi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Turkuvaz Medya standına yoğun ilgi
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