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Giriş Tarihi: 19.10.2023

Turkuvaz Medya’ya İnsana Saygı Ödülü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Turkuvaz Medya’ya İnsana Saygı Ödülü
Çalışanlar ile işverenleri buluşturan Kariyer Net'in bu yıl 21'incisini düzenlediği İnsana Saygı Ödülleri, Şişli'de yapılan programla sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya Grubu İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Bölümü, 30 bini aşkın işveren arasından ödülü almaya hak kazandı. Tüm iş başvurularında adaya saygı çerçevesinde özel dönüş yapan Turkuvaz Medya Grubu, en çok istihdam yapan ve en çok başvuru alan firmalara verilen İnsana Saygı Ödülü'nü 6'ncı kez almanın haklı gururunu yaşadı. Ödülü Turkuvaz Medya İşe Alım ve Yetenek Yönetim Direktörü Arzu Çil ile Turkuvaz Medya İşe Alım ve Yönetim Müdürü Nebiye Can ve işe alım ekibi birlikte aldı. Büyük mutluluk yaşayan Turkuvaz Medya, İnsana Saygı Ödülü'nü 6'ncı kez almış oldu.



ÖDÜLÜN KRİTERLERİ
Kariyer Net tarafından düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri, firmaların İstanbul için en az 20 bin, Anadolu'daki firmaların ise en az 10 bin ve üzerinde başvuru alması, başvuru yapan adaylara 21 günden daha kısa sürede dönülmesi, adaya özel cevaplamaların yüzde 99 ve üzerinde olması, başvuru sonuçlarında en az 75 kişi ve üzeri işe alım yapılmış olması gibi kriterlere göre veriliyor.

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Turkuvaz Medya’ya İnsana Saygı Ödülü
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