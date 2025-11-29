Meteoroloji turuncu kod uyarısı yapmıştı: Marmaris ve Bodrum’da yollar göle döndü, tekneler karaya oturdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Muğla için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. AFAD tarafından vatandaşlara gönderilen acil durum mesajlarında, bölgede bu gece ve yarın etkili olacak şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Yetkililer, özellikle alçak bölgelerde yaşayanların araçlarını güvenli alanlara park etmeleri, mümkünse dışarı çıkmamaları ve ani gelişebilecek hava olaylarına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu. MUSKİ, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm ekipleriyle seferlik halinde olduklarını bildirdi.

MENTEŞE'DE DOLU YAĞIŞI

Meteorolojinin uyarısından sonra Muğla geneli sağanak yağışa teslim oldu. Menteşe, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağışa dışarda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafikte aksamalar yaşandı. Menteşe'de TOKİ konutları bölgesinde etkili olan doludan dolayı etraf beyaza büründü. Araçlar ilerlemekte zorlandı.

BODRUM'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bodrum'da Sabaha karşı etkisini artıran sağanak yağmur, ilçenin bazı noktalarında yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle kanalizasyon mazgallarının taşmasıyla birlikte kanalizasyon suları sokaklara aktı, kötü kokular mahallelerde rahatsızlık yarattı. Sokakların adeta kanalizasyon suyuyla dolduğu bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, ekiplerin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte taşkınlara müdahale ettiği görüldü.

MARMARİS'TE TEKNELER KARAYA OTURDU

Marmaris'in bazı bölgelerinde yağışla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Sağanak nedeniyle körfez kahverengiye bürünürken Uzunyalı mevkiinde demirli tekneler karaya sürüklendi. Ekipler, yağışlardan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına seferlik ilan etti.